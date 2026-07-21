La decima edizione della manifestazione conferma il legame con il progetto "Ge-Ne in movimento", che ha già consentito centinaia di visite gratuite, approfondimenti diagnostici e interventi neurochirurgici pediatrici

La decima edizione della manifestazione conferma il legame con il progetto “Ge-Ne in movimento”, che ha già consentito centinaia di visite gratuite, approfondimenti diagnostici e interventi neurochirurgici pediatrici.

La Stracittadina Filadelfiese si prepara a tornare il 12 agosto 2026, confermando una formula che negli anni ha unito sport, partecipazione e solidarietà. L’edizione di quest’anno rinnova infatti il sostegno a un progetto che continua a offrire un aiuto concreto ai bambini e alle loro famiglie, trasformando una manifestazione sportiva in un’occasione di supporto sanitario per il territorio.

Il progetto “Ge-Ne in movimento”

Al centro dell’iniziativa c’è “Ge-Ne in movimento”, progetto ideato dal professor Gianpiero Tamburrini, responsabile dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia Infantile della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, insieme a Davide Giampà, presidente della Federazione Gene APS.

Il progetto è sostenuto anche grazie alla Stracittadina Filadelfiese ed è stato riconosciuto con il patrocinio istituzionale della Regione Calabria proprio in occasione della manifestazione.

L’attività si traduce in giornate mensili di prevenzione e visite neurochirurgiche pediatriche gratuite organizzate a Filadelfia. In queste occasioni, gli specialisti del reparto di Neurochirurgia Pediatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma raggiungono volontariamente il territorio per effettuare valutazioni cliniche su patologie del sistema nervoso centrale e periferico che potrebbero richiedere un intervento chirurgico.

Un servizio che consente alle famiglie di accedere a prestazioni altamente specialistiche senza affrontare, almeno in una prima fase, lunghi e costosi spostamenti fuori regione.

I risultati raggiunti

«È proprio da queste visite gratuite mensili – evidenzia il Prof. Tamburrini – che sono arrivati i risultati oggi raggiunti: 580 visite effettuate, 200 approfondimenti diagnostici presso la Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS e 50 interventi neurochirurgici pediatrici eseguiti. Numeri che raccontano in modo chiaro l’utilità concreta del progetto e confermano quanto la presenza regolare di specialisti sul territorio possa incidere sulla tempestività delle diagnosi, sull’accesso alle cure e sulla qualità della presa in carico dei piccoli pazienti».

Oltre 700 iscritti nell’edizione precedente

La manifestazione punta quindi a consolidare un percorso già avviato, nel quale la partecipazione della comunità contribuisce concretamente a sostenere un progetto sanitario.

Lo scorso anno la Stracittadina aveva registrato oltre 700 iscritti e più di 2.000 presenze tra partecipanti, accompagnatori e spettatori, confermando un forte coinvolgimento del territorio.

L’edizione 2026 si inserisce nella stessa direzione: ogni iscrizione e ogni contributo aiutano a finanziare un’iniziativa che si traduce in visite gratuite, diagnosi, approfondimenti clinici, interventi e sostegno alle famiglie.

La decima edizione della Stracittadina Filadelfiese sarà ancora una giornata dedicata allo sport e alla condivisione, con l’obiettivo di consentire a un progetto che ha già prodotto risultati concreti di proseguire e raggiungere un numero sempre maggiore di bambini e famiglie.