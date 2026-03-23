Un appuntamento che unisce musica e spiritualità animerà la Parrocchia San Teodoro Martire di Filadelfia venerdì 27 marzo alle 21:00. È la prima edizione di “La musica nei riti della Settimana Santa”, voluta dall’Associazione musicale Paolo Serrao e dalla Comunità pastorale di Filadelfia.

«Queste esecuzioni non sono solo momenti musicali, ma veri e propri riti collettivi», spiegano gli organizzatori. «Uniscono devozione e identità locale e valorizzano un patrimonio immateriale prezioso, trasformando la tradizione religiosa in espressione della città».

L’evento si inserisce nel contesto del cosiddetto “Venerdì dell’Addolorata”, accompagnando il cammino spirituale verso la Settimana Santa. «Attraverso la musica, onoriamo la Madonna nel suo dolore per la passione del Figlio», aggiungono.

L’Associazione musicale Paolo Serrao, attiva sul territorio da 48 anni, sarà diretta dal Maestro Francesco Serratore. «Eseguiremo alcune tra le più belle marce funebri del repertorio bandistico», anticipa il maestro, promettendo un’esibizione intensa e suggestiva.

«Musica e preghiera si fondono in un rito collettivo che racconta la nostra storia, la nostra fede e l’identità della comunità», concludono gli organizzatori, invitando cittadini e visitatori a partecipare.