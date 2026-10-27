“Fortunata di Dio” raddoppia a Vibo Valentia. L’opera teatrale dedicata alla vita di Natuzza Evolo, scritta da Andrea Ortis e Ruggero Pegna, rispettivamente regista e produttore, andrà in scena al Teatro Comunale il 5 novembre anche alle 17:30, oltre alla rappresentazione serale delle 21.

La decisione arriva dopo il tutto esaurito registrato con largo anticipo per lo spettacolo serale. «A grande richiesta», afferma Pegna, è stata quindi aggiunta una seconda rappresentazione, pensata anche per «andare incontro a chi è impossibilitato in orario serale».

I biglietti per il nuovo appuntamento saranno in vendita da domani pomeriggio online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. A Vibo Valentia sarà possibile acquistarli alla Dea Bendata Tabacchi Lo Bianco. Per informazioni è disponibile il numero 0968 441888.

Intanto, prosegue regolarmente la prevendita per la rappresentazione del 3 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro, dove le prove generali dell’opera sono in programma dal 1° novembre, giorno della Festa di Tutti i Santi.

Lo spettacolo racconta la storia di Natuzza Evolo sullo sfondo della Calabria del Novecento. La produzione si avvale delle musiche di Francesco Perri, delle scenografie mobili di Lele Moreschi e Filippo Iezzi, oltre alle luci e agli effetti speciali curati da Virginio Levrio.

A interpretare mamma Natuzza è Annalisa Insardà, affiancata sul palco da Antonello Angiolillo, Jacopo Siccardi, Michele Radice, Luca Attadia, Valeria Zazzaretta ed Enrico Cava.

“Fortunata di Dio” gode del patrocinio morale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria e del Comune di Vibo Valentia. Tra gli sponsor sostenitori figurano Harmonic Innovation Group spa, Gruppo Caffo Vecchio Amaro del Capo, Francioso Comunicazione, Banca Mediocrati e Camera di commercio di Catanzaro e Vibo Valentia.