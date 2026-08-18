L’estate si avvia verso la sua fase conclusiva, ma il mese di agosto continua a offrire momenti fondamentali di aggregazione e riscoperta delle radici. In questo periodo, la comunità di Gerocarne si ripopola con il rientro di tanti emigrati che tornano nella propria terra d'origine per riassaporare l'aria di casa e condividere momenti di convivialità con i residenti.

Per valorizzare al meglio queste settimane, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Vivona, in sinergia con le associazioni e le realtà locali, ha allestito un fitto programma di appuntamenti pensato per animare il borgo delle Preserre e coinvolgere cittadini e visitatori.

Il programma del 21 agosto

Tra le iniziative più attese spicca l'evento legato ai festeggiamenti in onore di San Rocco, che da qualche anno si arricchisce di un tassello ormai diventato una vera e propria tradizione estiva: la Festa della Birra. giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Quasi tutto pronto dunque per il prossimo 21 agosto in Piazza Giovanni Paolo II, evento organizzato dal Comitato Feste in collaborazione con il Comune di Gerocarne.

Oltre alla birra, non potrà mancare la degustazione di panini panini e la classica salsicciata. L'appuntamento si conferma come il fulcro dell'attrazione estiva gerocarnese.

Ad arricchire e allietare l'evento, inoltre, ci sarà l'evento musicale "Italo Disco", con tutte le canzoni italiane in versione dance degli anni '90.