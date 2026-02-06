Il musicista sarà protagonista domenica 8 febbraio nella nuova struttura cittadina dove proporrà un programma di grande densità musicale e poetica, concepito come omaggio a Maria Tipo

Un nuovo appuntamento di grande prestigio arricchisce la Stagione 2026 di Ama Calabria, che domenica 8 febbraio, alle ore 18:00, porterà sul palco del Teatro Comunale di Vibo Valentia il recital pianistico di Andrea Lucchesini, tra le figure più autorevoli della scena musicale internazionale.

Il concerto si inserisce in una programmazione che conferma la visione culturale e la qualità artistica di Ama Calabria, una stagione che va oltre la semplice successione di eventi e si propone come segno concreto di una rinascita culturale. Il Teatro Comunale torna così a essere luogo vivo di ascolto, pensiero e incontro, centro pulsante di una comunità che riconosce nella cultura un valore fondante.

Interprete apprezzato per la profondità delle sue letture e per un approccio che unisce rigore, naturalezza espressiva e solido virtuosismo, Andrea Lucchesini proporrà a Vibo Valentia un programma di grande densità musicale e poetica, concepito come omaggio alla grande pianista Maria Tipo. Un percorso che attraversa due universi fondamentali del repertorio pianistico, affidandosi alla forza del linguaggio puro del pianoforte.

La prima parte del recital è dedicata ai Quattro Improvvisi op. 90, D. 899 di Franz Schubert, pagine intime e visionarie, sospese tra lirismo e inquietudine, in cui la scrittura schubertiana si dispiega con una libertà formale capace di trasformare il gesto pianistico in racconto interiore.

A seguire, l’esecuzione integrale dei Ventiquattro Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin, uno dei cicli più affascinanti e complessi dell’intero repertorio romantico. Ventiquattro miniature, ognuna con una propria identità espressiva, che attraversano tutte le tonalità e costruiscono un viaggio emotivo intenso, fatto di slanci, introspezioni, chiaroscuri e improvvise accensioni drammatiche.

La scelta dell’orario pomeridiano domenicale contribuisce a creare un clima di ascolto raccolto e partecipe, quasi da salotto musicale, invitando il pubblico a un’esperienza di fruizione profonda e consapevole. Non un semplice concerto, ma un momento di incontro con la musica nella sua dimensione più autentica.

Con questo appuntamento, realizzato nell’ambito del progetto «Eventi Straordinari: la Calabria che incanta» promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo, AMA Calabria rinnova il proprio impegno nel portare grandi interpreti e programmi di alto profilo nei teatri della regione, riaffermando il valore della musica come strumento di crescita culturale e civile e consolidando il ruolo di riferimento del Teatro Comunale di Vibo Valentia nella programmazione regionale.