Dopo il grande successo dello scorso anno, il Presepe Vivente torna con la sua seconda edizione, in programma il 28 dicembre alle ore 16.30, confermandosi un appuntamento atteso dalla comunità. Un evento che unisce tradizione, fede e partecipazione, accompagnando i visitatori in un percorso che richiama le atmosfere della Betlemme di duemila anni fa.

Le vie e gli spazi di Brognaturo si trasformeranno in un villaggio antico, animato da figuranti in costume che daranno vita a scene di quotidianità: artigiani al lavoro, pastori, mercanti e famiglie, fino alla rappresentazione della Natività, cuore simbolico dell’intera manifestazione.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco e dall’associazione Brognaturo nel Cuore, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, che hanno curato con attenzione ogni dettaglio, dai costumi alle scenografie, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente rispetto alla prima edizione. Lo scorso anno la manifestazione ha registrato una numerosa affluenza di visitatori.

«Il Presepe Vivente – afferma la sindaca Rosanna Tassone – rappresenta un appuntamento di grande valore per la nostra comunità. Siamo orgogliosi di questa iniziativa che, grazie all’impegno di associazioni e cittadini, riesce a unire tradizione, partecipazione e senso di appartenenza. Eventi come questo rafforzano l’identità del nostro territorio e trasmettono alle nuove generazioni l’importanza delle nostre radici. Vi aspettiamo a Brognaturo il 28 dicembre alle ore 16.30».