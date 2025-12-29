Jazz & Vin Brulè torna ad animare Vibo Valentia con musica, gusto e intrattenimento.

Lunedì 30 dicembre, piazza Santa Maria si trasformerà in un grande spazio di festa aperto a tutta la città. A partire dalle ore 18, il centro storico ospiterà una serata pensata per famiglie, giovani e visitatori, tra musica dal vivo, stand gastronomici, vin brulè, vino e cocktail, e animazione per bambini, in un’atmosfera calda e conviviale che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Protagonista dell’edizione 2025 sarà Comete, cantautore romano emerso al grande pubblico grazie a X Factor 2019. Con il suo stile intimo e contemporaneo, Comete porterà sul palco di Vibo Valentia un live capace di creare un forte contatto con il pubblico, affiancato dalle esibizioni di band e artisti locali che spazieranno dal jazz al rock.

«Organizzato da realtà locali con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia, della Regione Calabria e del Gal, Jazz & Vin Brulè – aggiungono i promotori - si conferma un appuntamento capace di valorizzare il centro storico e rafforzare l’immagine di Vibo come città viva e attrattiva anche nel periodo invernale».

L’evento è a ingresso libero. Appuntamento il 30 dicembre, dalle ore 18, in piazza Santa Maria.