Il Tour 2026 della Calastreet Band si prepara a entrare nel vivo nel Vibonese, dove sono in programma otto appuntamenti tra la fine di luglio, agosto e settembre. Il calendario coinvolgerà le Serre, l’entroterra, alcune frazioni e le località costiere, portando nelle piazze uno spettacolo itinerante interamente dal vivo.

Le tappe tra luglio e settembre

Le prossime tre tappe si concentreranno nell’ultimo fine settimana di luglio. La formazione si esibirà il 24 luglio a Spadola, il giorno successivo, 25 luglio a Filadelfia, per poi tornare nuovamente a Spadola il 26 luglio.

Particolarmente intenso anche il programma di agosto. La Calastreet Band sarà il 6 agosto a Caria, frazione del comune di Drapia, mentre il 9 agosto farà tappa a Vibo Marina, appuntamento inserito tra le novità del calendario. Seguiranno il concerto dell’11 agosto a Monterosso Calabro e quello del 13 agosto a Pennacari di Rombiolo. L’ultima data vibonese attualmente programmata sarà invece il 27 settembre a Serra San Bruno.

Uno spettacolo musicale itinerante

Giunto al secondo anno di attività, il progetto propone un music show costruito attorno alla forza di sassofoni, trombe, tromboni, basso tuba e percussioni. Il repertorio attraversa funky, pop, swing e blues, insieme a grandi successi della musica italiana e internazionale, reinterpretati con arrangiamenti originali, movimento scenico e un rapporto diretto con gli spettatori. Non una banda nel senso tradizionale, dunque, ma uno spettacolo capace di trasformare piazze, strade e centri storici in palcoscenici a cielo aperto.

Il progetto di Luca Amato

A ideare e coordinare la Calastreet Band è Luca Amato, responsabile della programmazione e dei rapporti con enti, associazioni e organizzatori. «Vogliamo arrivare anche nei centri più piccoli, perché la musica di qualità deve essere accessibile a tutte le comunità», sottolinea Amato. La direzione artistica è affidata al sassofonista Armando Pagnotta, che cura l’identità musicale e scenica della formazione.

Il tour, prodotto e gestito da Tatàbum Socialab Odv, comprende feste patronali, manifestazioni comunali, festival, eventi turistici e iniziative promosse da associazioni e Pro loco. Un percorso che punta a valorizzare i musicisti calabresi e a portare la musica dal vivo anche nei piccoli centri, facendo di ogni piazza uno spazio di incontro e partecipazione.