«Promuovere attraverso la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp tanto l’immagine del territorio in cui viene coltivata e viene da qui esportata in tutto il mondo, quanto le produzioni che con essa compongono il paniere agroalimentare Made in Calabria, tra i più ricchi dal punto di vista della biodiversità, è un impegno ed una responsabilità che continuiamo a rinnovare. Gli eventi fieristici nazionali ed internazionali rappresentato una vetrina importante per l’intera filiera: dalla terra, alla tavola». È quanto dichiara il Presidente Giuseppe Laria, informando che il Consorzio di Tutela Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP sarà presente da sabato 28 a lunedì 30 gennaio alla 18esima edizione di Identità Golose, il congresso internazionale di cucina e pasticceria d’autore ospitato dal Mi.Co – Milano Congressi. [Continua in basso]
Icona dell’agroalimentare, regina e immancabile ingrediente per gli chef stellati di tutto il mondo, tutta la dolcezza e croccantezza della Rossa di Tropea sarà raccontata al pubblico internazionale attraverso le ricette ed i piatti della memoria dell’agrichef Enzo Barbieri, da sempre amico del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea e tra gli ambasciatori della Calabria straordinaria a tavola. Coppo calabrese, anelli di cipolla dorata, zafarani cruschi, le cipolizze scangiate (scottate) a rosetta; il propano: panino con cipolla dorata fritta con capocollo di maiale nero e Caciocavallo Silano; crema di cipolla dolce con peperoncino su pane di miglio; cipolla caramellata servita con tocchetti di formaggio e frittata di cipolla su medaglioni di pane di Tessano. Signori e signori, la rivoluzione è servita. È, questo, il tema di questa nuova edizione che per la tre giorni chiamerà a raccolta oltre 100 relatori, ospiterà oltre 80 masterclass e promuoverà 10 aree tematiche.