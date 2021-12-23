L’appuntamento musicale è programmato per questa sera alle 18.30. Previste le presenze del vescovo Attilio Nostro e del dirigente scolastico Scalamandrè

Conto alla rovescia per il Concerto di Natale che, questa sera 23 dicembre, vedrà impegnati orchestra e coro del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. L’appuntamento con gli allievi del corso di musica dell’Istituto, guidato dal dirigente scolastico Antonello Scalamandrè, è fissato per le 18.30 nella basilica cattedrale di Mileto. Il concerto previsto nella splendida cornice della chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea rappresenta il punto di ripartenza dopo l’interruzione forzata dello scorso anno, dovuta al lockdown susseguente al propagarsi della pandemia da Covid-19. Esso rientra nell’ambito della produzione musicale del Capialbi, e in particolare quest’anno viene visto come un segno di speranza dagli stessi alunni, desiderosi di aprirsi al territorio e di manifestare tutto l’entusiasmo che li contraddistingue e che sono capaci di esprimere con i loro strumenti.

L’orchestra e il coro rappresentano la sintesi del percorso di studi degli allievi del Liceo, supportati da alcuni docenti. Il Concerto di Natale si terrà nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid e sarà diretto dal maestro Diego Ventura, in collaborazione con la professoressa Michela Dimasi per quanto riguarda la componente corale. Nell’occasione, saranno proposti brani natalizi di musica sacra. Prevista la partecipazione, tra gli altri, del vescovo Attilio Nostro e del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Scalamandrè.