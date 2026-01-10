Sabato 10 gennaio, alle ore 17:45, la Sala Concerti del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, ospitata nell’ex Collegio dei Gesuiti, accoglierà un Concerto in memoria di Niccolò Grillo, giovane della comunità vibonese scomparso prematuramente.

L’iniziativa nasce dal desiderio di ricordare Niccolò venuto a mancare il 10 dicembre 2015 quando aveva quasi sedici anni. Nel mese di gennaio di quest’anno Niccolò avrebbe compiuto ventisette anni, un tempo che oggi trova nella musica uno spazio di ricordo condiviso, capace di trasformare la memoria in un gesto concreto di vicinanza e solidarietà.

Sul palco saranno protagonisti gli studenti del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali (Jazz e Pop) del Conservatorio “Fausto Torrefranca”. Il programma, costruito attorno a un linguaggio musicale energico e coinvolgente, affida al jazz e al pop il compito di richiamare l’energia, la positività e l’allegria di Niccolò, attraverso una musica che parla di movimento, partecipazione e condivisione.

Il ricavato della serata sarà devoluto interamente al reparto di Pediatria dell’Ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia, destinato all’acquisto di un macchinario a supporto delle attività sanitarie del reparto.

Con questo concerto – si legge nella nota di presentazione dell’evento – il Conservatorio “Fausto Torrefranca” ribadisce il valore della musica come linguaggio capace di farsi incontro e responsabilità verso il territorio, confermandosi luogo in cui la formazione artistica si intreccia con il senso civico e umano della cultura.