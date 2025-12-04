Tropea si prepara ad accogliere le festività natalizie con un ricco programma di spettacoli e iniziative culturali, racchiuso sotto il titolo “Borgo Incantato 2025”. La Commissione straordinaria del Comune ha approvato, infatti, un Protocollo d’intesa con l’Associazione turistica Pro Loco, che prevede un contributo economico di 27.000 euro e la collaborazione logistica dell’Ente per l’organizzazione degli eventi. La Commissione straordinaria ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la valorizzazione turistica e culturale della città. «La promozione turistica rappresenta uno degli obiettivi primari da perseguire nella gestione di una località a forte vocazione turistica» si legge nel protocollo. Il calendario degli spettacoli, che si svolgeranno principalmente in piazza Ercole, prevede concerti, performance itineranti e spettacoli di artisti di strada. Ecco il programma completo:

6 dicembre (sabato): inaugurazione e countdown accensione luminarie con la Tillband di Giovanni Garcea “Tilly” (spettacolo itinerante);

7 dicembre (domenica): Festival delle Arti di Strada con Mastro Focaio (fuoco) e Graziella Cous Cous (burattini e kamishibai);

8 dicembre (lunedì): concerto Gospel con Elisa Brown & Amoled Voices;

13 dicembre (sabato): concerto del Martina Mattiani Trio (con Enzo Argirò e Gabriele Albanese);

14 dicembre (domenica): concerto dei Discopatici Live Band;

21 dicembre (domenica): concerto del progetto Nauplia (Nives Raso, Alessandra Muzzopappa, Silvio Ariotta, Emanuele Fuduli);

27 dicembre (sabato): concerto del Carella Curcio Duo (Ugo Carella e Danilo Curcio);

28 dicembre (domenica): Festival delle Arti di Strada con Pascal Slava (bolle) e Marco Rialti (trampoliere);

1 gennaio 2026 (giovedì): concerto dell’Hosteria di Giò, con repertorio di musica popolare calabrese;

3 gennaio 2026 (sabato): concerto dei Treni a Vapore (Giovanna Scarfò, Gabriele Albanese, Alfredo Verdini);

4 gennaio 2026 (domenica): concerto della Piper Band, con hit italiane anni ’60–’80 guidate dalla voce di Sharon Bruno;

6 gennaio 2026 (martedì): gran finale con artisti di strada (Pascal Slava, Ruggero Mago Leggero) e la Ottopiù Street Band (11 musicisti di Strongoli).

Parallelamente è stata disposta l’attivazione straordinaria della Zona a traffico limitato (Ztl) e l’istituzione di aree pedonali nel centro storico e nei principali varchi urbani (via Libertà, via Carmine e via Marina Vescovado). Le limitazioni al traffico saranno in vigore nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 18 alle 21:30, fino al 6 gennaio 2026. Sono esclusi dai divieti i veicoli di soccorso e gli utenti con ridotta capacità motoria muniti di contrassegno speciale. Il comandante della Polizia locale, Domenico Papalia, ha firmato l’ordinanza sulla viabilità ribadendo che «le limitazioni al traffico sono necessarie per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilità pedonale durante eventi che richiamano un grande afflusso di visitatori». Con queste misure, Tropea si prepara nuovamente a vivere un Natale all’insegna della musica, della tradizione e della sicurezza, trasformando il centro storico in un palcoscenico diffuso per residenti e turisti, ma far “digerire” ai tropeani la revoca delle autorizzazioni, seguendo già i primi commenti social, «sarà dura anche quest’anno».