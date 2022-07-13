Appuntamento con due artisti francesi che saranno protagonisti della terza edizione della manifestazione

Continuano gli appuntamenti culturali a Nicotera, che sta per entrare nel vivo della stagione estiva. Parte infatti il “Guitaromanie 2022”, III festival chitarristico del paese, il cui direttore artistico è Romolo Calandruccio. L’evento si terrà all’interno del chiostro di Palazzo Convento a Nicotera sabato 16 luglio alle ore 22:00. Protagonisti saranno i due artisti francesi Boutros Laurent alla chitarra e Vinciullo Linda al flauto che terranno un concerto denominato “Viaggio fra oriente ed occidente”. Certamente un modo per attraversare diverse culture tramite la musica. Ingresso libero.