Sarà affidato alle note di Dario Callà e Giuseppe D’Aloi il gran finale della prima edizione del Costa degli Dei International Music Festival. L’ultimo appuntamento della rassegna è in programma sabato 5 settembre, alle ore 22, nel Chiostro di Palazzo Convento a Nicotera, con un concerto che spazierà dal grande repertorio pianistico solistico alle composizioni a quattro mani.

Ad aprire la serata sarà Dario Callà, impegnato nella Grande Polacca brillante op. 22 di Fryderyk Chopin e in Gaspard de la nuit di Maurice Ravel, articolato nei tre celebri quadri Ondine, Le Gibet e Scarbo. Un programma particolarmente impegnativo sul piano tecnico ed espressivo, capace di attraversare il virtuosismo romantico e le atmosfere visionarie della musica del primo Novecento.

Il pianoforte a quattro mani nel segno di Brahms

Nella seconda parte del concerto Callà sarà raggiunto da Giuseppe D’Aloi. I due pianisti si esibiranno a quattro mani in un programma interamente dedicato a Johannes Brahms, con le Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 23 e le Danze Ungheresi n. 1, 4 e 5.

Classe 2001, Callà si è diplomato con 110 e lode al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e successivamente con lode e menzione d’onore al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Ha proseguito il proprio percorso di perfezionamento con musicisti di livello internazionale e svolge attività concertistica sia in Italia sia all’estero.

D’Aloi torna invece sul palco del festival dopo il recital dello scorso 25 agosto. Formatosi tra Vibo Valentia e Poznań, dove ha conseguito anche il dottorato artistico, ha ottenuto riconoscimenti in numerosi concorsi internazionali e attualmente prosegue il proprio perfezionamento all’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola.

Il concerto di Nicotera metterà così il sigillo sulla prima edizione del Costa degli Dei International Music Festival, una rassegna che, appuntamento dopo appuntamento, ha registrato una crescente partecipazione del pubblico. L’ultima serata offrirà una sintesi dello spirito del festival, attraverso due giovani interpreti e un programma costruito attorno ad alcune delle pagine più prestigiose del repertorio pianistico europeo.