Centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata in piazza Antonietta Sarlo. Cibo, musica, giochi e prodotti della tradizione calabrese al centro dell’appuntamento, con il premio al tavolo meglio addobbato

Una piazza gremita, tavole apparecchiate e una serata dedicata alla cucina e alle tradizioni del territorio. È questo il bilancio di “Portati u stavuccu – Serata conviviale paesana”. L’iniziativa che si è svolta a Francica, nel Vibonese, ha richiamato centinaia di persone.

Piazza Antonietta Sarlo si è trasformata in un grande spazio conviviale, dove i cittadini hanno condiviso cibo, vino e momenti di intrattenimento.

Protagoniste della serata sono state le specialità della tradizione locale, con salumi, formaggi e altri prodotti tipici portati direttamente sulle tavole dai partecipanti. A fare da contorno alla cena sono stati musica e giochi popolari.

Uno dei momenti della serata è stato inoltre dedicato alla premiazione del tavolo meglio addobbato, con i partecipanti che si sono sfidati anche sul piano della creatività e della cura delle apparecchiature.

Per Francica, l'appuntamento ha rappresentato anche un'occasione per valorizzare sapori, musica e usanze della comunità, coinvolgendo diverse generazioni in una serata che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso.