“Porto Turistico e bonifica del Mesima. Come utilizzare i fondi del Pnrr?” A questo interrogativo intendono rispondere gli interventi del convegno che il Rotary Club Nicotera Medma ha organizzato unitamente ai club service di Polistena e Gioia Tauro nonché ai giovani di Rotaract ed Interact Nicotera Medma e con il patrocinio del Comune di Nicotera. L’evento avrà luogo questo pomeriggio, alle ore 17, presso l’auditorium del Liceo classico “B. Vinci” di Nicotera. Ai saluti dei presidenti dei club ed, in particolare, di Mario Romano, seguirà quello del sindaco della città, Giuseppe Marasco. Gli interventi previsti sono quelli di Franco Busceti, progettista del porto di Nicotera e risanamento Mesima, Stanislao Colacino, ingegnere ed esperto Pnrr Regione Calabria, e Pietro Raso, presidente della commissione ambiente Regione Calabria. Le conclusioni della tavola rotonda spetteranno a Luciano Lucania, Past Governor Distretto 2102. A moderare i lavori il giornalista Giacomo Francesco Saccomanno. In ragione dell’importante tema affrontato i clubs service hanno rivolto l’invito ed auspicano la presenza dei vertici regionali soprattutto del presidente Roberto Occhiuto, e di Giusy Princi.



«Un incontro – si legge in una nota – che il Rotary Club hanno voluto organizzare affinché gli enti interessati e necessariamente coinvolti nel processo di possibile realizzazione del porto turistico di Nicotera si adoperino in ragione della presenza dei fondi Pnrr che darebbero un decisivo input alla ripartenza e successiva realizzazione dell’importante progetto che darebbe al territorio un decisivo slancio turistico ed imprenditoriale».