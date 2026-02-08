Grande partecipazione per il concerto che ha aperto la Stagione Verdiana 2026. Interpreti apprezzati e pubblico coinvolto hanno accompagnato una serata che rafforza il percorso culturale promosso dall’A.Gi.Mus. e guarda ai prossimi appuntamenti in programma

La grande tradizione lirica incontra un pubblico attento e partecipe e trova a Vibo Valentia una risposta che va oltre le aspettative. Il Valentianum, nel tardo pomeriggio di giovedì 6 febbraio, si è presentato con la sala gremita in ogni ordine di posti per “Omaggio a Giuseppe Verdi”, concerto inserito nella Stagione Verdiana 2026 e promosso dalla Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune.

Un appuntamento che ha assunto un valore particolare perché dedicato al 125° anniversario del compositore, celebrato attraverso un percorso musicale capace di attraversare alcune delle pagine più note e amate del repertorio verdiano. Dal “Nabucco” a “La Traviata”, passando per “Otello” e altri titoli simbolo della lirica italiana, il programma ha accompagnato il pubblico in un viaggio riconoscibile e condiviso, scandito da applausi ripetuti e da più momenti in cui la platea si è alzata in piedi.

Sul palco, interpreti che hanno saputo costruire un dialogo costante con la sala. Il soprano Caterina Francese e il tenore Francesco Anile, accompagnati al pianoforte da Sergio Coniglio, hanno proposto letture curate e partecipate, restituendo la complessità espressiva delle arie scelte e mantenendo alta l’attenzione del pubblico per l’intera durata del concerto.

A sottolineare il significato della serata è intervenuto il direttore artistico della Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia, Andrea Brissa, che ha letto nel successo dell’evento un segnale chiaro per la città: «Il sold out e la risposta calorosa del pubblico confermano che Vibo Valentia è una città viva, attenta e profondamente sensibile alla qualità artistica. La lirica, quando è proposta con serietà e alto profilo interpretativo, trova qui un pubblico partecipe, curioso ed emozionato».

Una soddisfazione che si intreccia con una visione più ampia del ruolo culturale dell’associazione sul territorio. «La missione della Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia è chiara: promuovere cultura attraverso il talento degli artisti, offrire qualità e contribuire all’elevazione culturale del territorio. Serate come questa dimostrano che stiamo percorrendo la strada giusta», ha aggiunto Brissa, richiamando un lavoro che non si esaurisce nel singolo evento ma guarda alla costruzione di un percorso riconoscibile e continuativo.

L’“Omaggio a Giuseppe Verdi” si inserisce infatti in una programmazione che mira a consolidare Vibo Valentia come luogo di riferimento per la musica colta, valorizzando il grande repertorio e creando occasioni di crescita culturale condivisa. Un progetto che proseguirà nelle prossime settimane: il calendario della stagione prevede un nuovo appuntamento il 21 febbraio 2026, ancora al Valentianum, con un programma di musica classica per pianoforte, flauto e sassofono, cui seguiranno ulteriori date. Un impegno che conferma la volontà dell’A.Gi.Mus. di mantenere vivo il dialogo tra artisti e pubblico, puntando su proposte di qualità e su una partecipazione sempre più consapevole.