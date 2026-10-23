Un testo breve ma ricco di drammatica attualità, per indagarne la filosofia, il linguaggio e la modernità, che coniuga la tecnica dell’attore con le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Sabato 24 ottobre, in attesa della nuova stagione teatrale di Dracma, arriva a Filadelfia La patente - U’ picciu, di Luigi Pirandello, con Fulvio Cauteruccio, in scena con Massimo Bevilacqua e Flavia Pezzo, con la voce recitante di Ninni Bruschetta, adattamento e regia di Fulvio Cauteruccio. Una produzione targata Compagnia Krypton in co-produzione con Campania Teatro Festival 2025.

Protagonista dell’opera è Rosario Chiarchiaro, lo jettatore, reso noto da Totò nel film del 1954 diretto da Luigi Zampa, vittima di credenze e dicerie, che a volte possono arrivare anche ad avere conseguenze mortali. Una storia ambientata negli anni Venti, ma che risulta fortemente attuale, in cui Chiarchiaro si ribella, diventando una voce di denuncia, e invitando il pubblico a diventare esso stesso lo "jettatore”, «ma dei mali generati dal post capitalismo, dall’imperversare del “buonismo” ipocrita, in realtà finemente intollerante alle differenze e amante del pensiero unico», dice Cauteruccio, che dichiara di non aver mai tradito l’amore per il teatro scritto da Luigi Pirandello, ma anzi di averlo alimentato.

Uno, nessuno e centomila è stato lo spettacolo in cui ha recitato nel ruolo di Moscarda, l’ultimo prima di lasciare Krypton, per dedicarsi al lavoro di attore, che l’ha portato a calcare i maggiori palcoscenici italiani. «Tornato dopo dieci anni con il ruolo di direttore artistico della compagnia, mi reimmergo ora, a poca distanza dai novanta anni dalla morte del grande drammaturgo, nella sua scrittura, con l’auspicio di restituirgli una rinnovata possibilità di incidere nel contemporaneo».

Appuntamento sabato 24 ottobre alle 20:45, all’Auditorium comunale di Filadelfia, in attesa dell’avvio della nuova stagione teatrale di Dracma, con il sostegno di Mic, Regione Calabria e Comune di Filadelfia.