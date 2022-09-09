Lo spettacolo "Chiamatemi Mimì" messo in piedi dal Cantiere musicale internazionale di Mileto

Questa sera, alle ore 21:30, sul lungomare Cristoforo Colombo di Pizzo, si terrà un omaggio in musica e parole a Mia Martini, una delle cantanti più amate d’Italia e originaria di Bagnara Calabra. Si tratta di uno spettacolo, dal nome “Chiamatemi Mimì”, messo in piedi dal Cantiere musicale internazionale di Mileto. L’evento è patrocinato dal Comune di Pizzo. Diversi i musicisti che animeranno lo spettacolo: alla voce Chiara Cocciolo, Rita Crudo, Antonio Mazzei, Greta Occhiato, Renata Pescaria e Caterina Francese; alla chitarra Irene Borgese, Giorgia Matera e Antonio Rocco Grillo; al pianoforte Giuseppe Barbuto e Domenico Pizzi; al violino Samuele Barbuto, Michele Manuli, Eugenio Panzarella, Erika Profiti e Giuseppe Tallarico; al basso elettrico, Domenico Giordano e Tommaso Pugliese. Infine, alla batteria e percussioni: Federico Pititto e Francesco Scopelliti. La regia sarà di Lella Santelli. Lo spettacolo godrà del supporto di altri due artisti: il narratore Gianni Colarusso e il tastiere Giuseppe Iannello.