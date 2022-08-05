La formazione di fama internazionale si esibisce regolarmente nei principali festival e rassegne musicali di tutto il mondo

Giovedì 11 agosto, alle ore 21:30, nello scenario di Santa Maria del Bosco di Serra San Bruno, si esibirà il Quartetto di Cremona, gruppo musicale di fama internazionale. Il quartetto è composto da Cristiano Gualco (al violino), Paolo Andreoli (al violino), Simone Gramaglia (viola) e Giovanni Scaglione (violoncello). Nasce nel 2000, in seno all’Accademia Stauffer di Cremona. La formazione si esibisce regolarmente nei principali festival e rassegne musicali di tutto il mondo. A partire dall’Europa, sino al Sudamerica, Australia e Stati Uniti: Barge Music di New York, la Beethoven-Haus e il Beethovenfest di Bonn, il Bozar di Bruxelles, il Festival di Turku, la Kammermusik Gemeinde di Hannover e la Konzerthaus di Berlino, la Wigmore Hall di Londra, il Perth Festival in Australia sono solo alcuni dei festival musicali a cui partecipa il quartetto. [Continua in basso]

Entusiasta l’amministrazione comunale: «Dal 2011 è artista in residence presso la società del quartetto di Milano, collaborazione culminata nel 2014 con l’esecuzione integrale dei quartetti di Beethoven. L’ensemble è stato in residence anche presso l’Accademia di Santa Cecilia in Roma e dall’autunno 2011 è titolare del corso di quartetto d’archi presso l’Accademia Stauffer di Cremona. Nel corso degli anni varie emittenti radiotelevisive di tutto il mondo, quali Rai, Wdr, Bbc, Vrt, Sdr, Abc, hanno trasmesso loro concerti in un repertorio che spazia dalle prime opere di Haydn fino alla musica contemporanea».



Diversi i compositori moderni che hanno dedicato le loro opere al quartetto: Fabio Vacchi, Lorenzo Ferrero, Helmuth Lachenmann e Silvia Colasanti. Il quartetto ha inoltre collaborato con artisti quali Lawrence Dutton, Antonio Meneses, Lynn Harrell, Bella Davidovich, Angela Hewitt, Ivo Pogorelich, Lilya Zilberstein, Bruno Giuranna, Andrea Lucchesini e Pieter Wispelwey.