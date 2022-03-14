La comunità dei Padri Domenicani fa sapere che per la sezione “in memoria” del Premio della pace e della solidarietà, giunto alla V edizione, è stato assegnato al primo presidente donna della Regione Calabria

La comunità dei Padri Domenicani di Soriano Calabro informa che per la sezione “in memoria” del Premio della Pace e della Solidarietà “Santa Caterina da Siena”, giunto alla V edizione, il riconoscimento è stato assegnato a ricordo di Jole Santelli, primo presidente donna della Regione Calabria.

«Il riconoscimento – si legge in una nota – vuole richiamare la figura, l’impegno e la testimonianza di Jole Santelli che come donna, cristiana, politica è stata un esempio di dedizione al bene comune della nostra Calabria, superando stereotipi di ogni genere, per dare una speranza di un avvenire nuovo, diverso e concreto alla nostra gente, nella legalità e nel rispetto della persona umana fino al “dono di se stessa” per la carica a cui era stata eletta. L’occasione, secondo le finalità per cui è stato istituito il Premio, vuole essere anche un’occasione per riflettere sul ruolo della donna nella chiesa e nella società. Infatti, – prosegue il comunicato – l’opera della Santelli richiama il superamento del problema di “genere” così radicato nella nostra cultura e nella stessa comunità ecclesiale, che genera discriminazione e sofferenza. Il Premio sarà consegnato alle sorelle di Jole Santelli, nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, al Santuario di Soriano Calabro, nel giorno in cui si celebra la festa della Patrona d’Italia e d’Europa».

