Sarà il Duo Silvia Borghese (violino) – Sofia Donato (pianoforte) il protagonista del concerto in programma domani, martedì 17 febbraio alle ore 18, alla Sala Concerti dell’ex Convento dei Gesuiti di Vibo Valentia, nell’ambito del festival Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo – in Calabria 2026.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca”, propone un percorso nella grande tradizione cameristica per violino e pianoforte, attraversando tre capisaldi tra classicismo e romanticismo.

Il programma si apre con la Sonata in Sol maggiore K. 301 di Wolfgang Amadeus Mozart, esempio di equilibrio formale e brillantezza espressiva. Segue la Sonata in La maggiore D. 574 “Gran Duo” di Franz Schubert, costruita su un dialogo paritario tra i due strumenti e caratterizzata da un ampio respiro lirico. In chiusura, la Sonata n. 3 in Re minore op. 108 di Johannes Brahms, tra le pagine più intense e drammatiche del compositore, banco di prova di maturità interpretativa e profondità espressiva.

Il Duo Borghese – Donato nasce dall’incontro tra due musiciste accomunate da una solida formazione e da un’intensa attività concertistica. Sofia Donato, pianista bolognese, è allieva di Ingrid Fliter presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola e del maestro Mauro Minguzzi. Nel 2025 è stata protagonista al Teatro Auditorium Manzoni di Bologna in occasione dell’Incontro col Maestro Evgeny Kissin e ha eseguito il Concerto K. 415 di Mozart con l’Orchestra Giovanile Italiana al Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, ha inciso per i progetti discografici dell’Accademia di Imola e pubblicato il Cd Recital.

Silvia Borghese, violinista milanese, ha conseguito la laurea magistrale in musicologia con indirizzo violino presso l’Accademia Internazionale di Imola nella classe di Boris Belkin. Dopo gli studi al Conservatorio di Milano, si è perfezionata con musicisti di riferimento della scena internazionale, ottenendo numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali, sia come solista sia in formazione cameristica. Ha collaborato come solista con diverse orchestre italiane, affiancando all’attività concertistica un costante impegno nella musica da camera.

Le due interpreti condividono inoltre un percorso di studio cameristico all’Accademia di Imola con Marco Zuccarini e hanno inciso insieme un CD allegato al numero di ottobre 2025 della rivista Suonare News, consolidando un’intesa musicale che trova nel repertorio cameristico il suo spazio espressivo privilegiato.

Il concerto rientra nel progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica ETS in collaborazione con la Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Internazionale Incontri con il Maestro di Imola, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Un’iniziativa nata per sostenere e promuovere i migliori giovani interpreti italiani in Italia e all’estero che approda in Calabria come occasione di valorizzazione culturale del territorio, grazie al supporto dell’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Calabria.