Arte, moda, spettacolo e promozione delle eccellenze calabresi tornano protagoniste a Pizzo con la terza edizione di Art Fashion Show, in programma domenica 26 luglio alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pizzo Calabro, è organizzata dalla Pro Loco di Pizzo, presieduta da Greta Di Leo, e dall'Associazione Art Fashion Events Aps, guidata da Roberta Calafati, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso un evento che unisce cultura, creatività e spettacolo.

Alla base del progetto c'è la storia di due giovani donne e neo mamme, accomunate dalla passione per la moda e dalle esperienze vissute sulle passerelle. Dopo la pausa dello scorso anno, dovuta a motivi personali, Greta Di Leo e Roberta Calafati hanno deciso di rilanciare la manifestazione, trasformando anche l'esperienza della maternità in uno stimolo per guardare al futuro con ancora maggiore determinazione.

A raccontare il significato di questa scelta è Roberta Calafati, presidente dell'Associazione Art Fashion Events Aps: «Essere diventate mamme non ci ha fermate. Anzi, ci ha dato ancora più forza per credere nei nostri sogni e nei nostri obiettivi. Vogliamo che i nostri figli crescano vedendo che con impegno, sacrificio e passione si possono realizzare progetti importanti e fare qualcosa di bello per il proprio territorio».

Il programma della serata vedrà la partecipazione della special guest Cartisia Somma, attrice della serie televisiva Mare Fuori, insieme alla violinista Ivana Comito, all'artista Antonella Passantino, all'Asd Skorpion, guidata da Felicetta Currao, all'artista Lucia Camillò e a numerosi protagonisti del panorama culturale e artistico calabrese, chiamati a dare vita a uno spettacolo aperto all'intera cittadinanza.

Uno dei momenti più attesi sarà la consegna del Premio Aretè, riconoscimento istituito per valorizzare persone, professionisti, artisti, imprenditori e realtà associative che si distinguono per talento, impegno e dedizione. Il termine greco Aretè, infatti, richiama i concetti di eccellenza, virtù e piena realizzazione delle proprie qualità, principi ai quali si ispira l'intera manifestazione.

Sul significato del premio, Roberta Calafati sottolinea: «Con il Premio Aretè vogliamo dare voce alle tante eccellenze della nostra terra. La Calabria è ricca di persone che ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, si distinguono per il loro lavoro, la loro professionalità e la loro passione. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere questo format anno dopo anno, affinché diventi un appuntamento sempre più importante e un punto di riferimento per la valorizzazione dei talenti del nostro territorio».

A sostenere Art Fashion Show 3.0 saranno anche i partner principali Creo Moda, Manè Clothing & Swimwear, Trésor Gioielli e Mirella Melia, insieme ai numerosi sponsor che hanno scelto di sostenere un progetto dedicato alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle eccellenze locali. L'evento si conferma così molto più di una semplice sfilata, proponendosi come un contenitore di arte, moda, musica e cultura, capace di offrire visibilità ad artisti e professionisti e di contribuire alla diffusione di un'immagine positiva della Calabria.

L'appuntamento è fissato per domenica 26 luglio alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica a Pizzo. L'ingresso sarà libero.