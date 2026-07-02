L'appuntamento è in programma sabato 4 luglio. Prevista la partecipazione di autori provenienti da diverse regioni italiane e la consegna dei riconoscimenti delle quattro sezioni del concorso

Si terrà sabato 4 luglio, alle 17.30, a Palazzo Santa Chiara, nel centro storico di Tropea, la cerimonia di premiazione della 23ª edizione del Premio Internazionale di Poesia "Tropea: Onde Mediterranee", organizzato dall'omonima associazione in collaborazione con il Comune di Tropea.

Alla manifestazione parteciperanno poeti provenienti da diverse regioni italiane. Nel corso dell'evento saranno premiati i vincitori delle quattro sezioni del concorso: "Onda prima", riservata agli alunni della scuola primaria e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; "Onda seconda", dedicata alla poesia inedita in lingua italiana; "Onda terza", riservata alla poesia inedita in vernacolo; e "Onda quarta", dedicata alla poesia edita.

La Commissione esaminatrice, i cui componenti saranno resi noti durante la cerimonia, ha valutato le opere pervenute assegnando i punteggi che hanno determinato la graduatoria finale. Saranno gli stessi membri della commissione a consegnare i riconoscimenti ai vincitori, già informati nei giorni scorsi dell'esito del concorso.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre conferito un riconoscimento a una personalità locale che si è distinta nel promuovere e valorizzare il nome della città di Tropea.

Come nelle precedenti edizioni, l'associazione ha curato la pubblicazione dell'Antologia contenente tutte le opere partecipanti al concorso, che sarà consegnata agli autori presenti.

La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Rosy Mercatante e vedrà la partecipazione, come ospite d'onore, di uno stimato cittadino tropeano. Le poesie vincitrici saranno lette da Renato Albanese, Rosy La Ruffa e Antonia Cortese, mentre quelle della sezione riservata alla scuola primaria saranno declamate direttamente dagli alunni autori.

L'allestimento artistico sarà curato da Maria Elena Garrì e Geraldyne Caracciolo. Maria Elena Garrì ha inoltre realizzato, insieme a Francesco Marmorato, i video promozionali della manifestazione. Dell'organizzazione logistica si occuperà Michele Francesco De Luca, con il supporto di Riccardo La Gamba, mentre l'illuminazione della sala sarà affidata al tecnico Mimmo Mantino.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Tropea e dalla Provincia di Vibo Valentia, sarà accompagnata dagli interventi musicali della cantante Federica Lacquaniti e del maestro Giusy Giannini, che proporranno brani della musica moderna e intermezzi musicali.

Al termine della nota, gli organizzatori rivolgono un ringraziamento ai soci, ai collaboratori e ai poeti che hanno preso parte alla ventitreesima edizione del premio, dando appuntamento alla successiva edizione della manifestazione.