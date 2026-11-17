Sarà piazza Ercole il cuore dell'accensione delle luminarie natalizie di Tropea, in programma sabato 21 novembre. La città si prepara a trasformarsi nuovamente in un grande scenario di luci e installazioni artistiche con l'edizione 2026 di Tropea Borgo Incantato, il progetto nato nel 2019 per offrire ai residenti un Natale da vivere insieme e diventato, nel corso degli anni, anche un richiamo turistico capace di attirare visitatori ben oltre la tradizionale stagione estiva.

L'appuntamento inaugurale è previsto indicativamente tra le 17.30 e le 18, anche se gli ultimi dettagli organizzativi sono ancora in fase di definizione. La cerimonia promette novità e sorprese, dando ufficialmente il via a un programma di appuntamenti che accompagnerà la città fino all'Epifania.

A raccontare la nascita e l'evoluzione dell'iniziativa è stato il sindaco Giovanni Macrì, intervenuto questa mattina a Buongiorno in Calabria, su LaC Tv. Il primo cittadino ha ricordato come il progetto non fosse stato concepito inizialmente per incrementare i flussi turistici, ma per restituire alla comunità una parte dei benefici economici generati proprio dal turismo.

Dalle risorse della tassa di soggiorno a un'attrazione turistica

L'idea, ha spiegato Macrì, era quella di utilizzare le risorse della tassa di soggiorno per rendere più bella e vivibile la città durante le festività natalizie, offrendo ai tropeani occasioni di incontro e partecipazione. Una scelta condivisa con commercianti e albergatori e maturata dopo il riordino delle finanze comunali.

Nel 2018, secondo quanto ricordato dal sindaco, mancavano persino le risorse necessarie per immaginare un'iniziativa di questa portata. L'anno successivo arrivò la prima edizione, destinata a trasformarsi progressivamente in un elemento riconoscibile dell'offerta turistica cittadina.

Il successo tra i visitatori, dunque, sarebbe arrivato quasi inaspettatamente, come conseguenza di un progetto pensato anzitutto per i residenti.

Un'evoluzione che oggi trova una delle sue espressioni più significative nella partecipazione diretta di chi sceglie Tropea come meta di viaggio. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni turisti stranieri hanno collaborato al montaggio delle decorazioni natalizie, affiancando cittadini, commercianti e volontari impegnati negli allestimenti.

Un Natale lungo fino all'Epifania tra musica, spettacoli e tradizioni

L'accensione del 21 novembre rappresenterà soltanto il primo appuntamento di una programmazione destinata a proseguire per tutto il periodo delle festività.

Il cartellone di Tropea Borgo Incantato 2026 comprenderà iniziative dedicate a pubblici diversi, con concerti di musica classica, esibizioni folk e natalizie e spettacoli pensati per i più piccoli.

Tra gli eventi annunciati figurano anche due manifestazioni sostenute dalla Regione Calabria: una dedicata alla musica classica e l'altra alla musica e alle tradizioni del Mezzogiorno. I dettagli del programma saranno resi noti con il completamento dell'organizzazione.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla distribuzione delle decorazioni nel centro storico. Dopo due anni caratterizzati da una programmazione più contenuta, l'amministrazione comunale punta a valorizzare non soltanto le installazioni principali, ma anche gli angoli del borgo attraverso piccoli allestimenti natalizi diffusi.

Turisti americani, polacchi e argentini anche a novembre

L'iniziativa si inserisce in una strategia che guarda con crescente interesse alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Secondo quanto riferito dal sindaco, novembre sta già facendo registrare segnali incoraggianti, con la presenza in città di visitatori provenienti dagli Stati Uniti, dalla Polonia e dall'Argentina.

L'attesa per l'accensione delle luminarie diventa così essa stessa un'occasione di promozione della destinazione, contribuendo a mantenere alta l'attenzione su Tropea anche quando la stagione balneare è ormai conclusa.

Proprio per questo, l'amministrazione sta valutando, per le prossime edizioni, la possibilità di anticipare ulteriormente l'avvio degli allestimenti, compatibilmente con i tempi tecnici e le esigenze organizzative.