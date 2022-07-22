Appuntamento domani sera alle ore 22.00 all’auditorium Santa Chiara. L’evento rientra nel quadro del progetto Calabria straordinaria

A Tropea, domani sabato 23 luglio alle ore 22,00 si terrà il recital del pianista Davide Cerullo organizzato da Ama Calabria con la collaborazione dell’Associazione Tropea musica. La manifestazione, sostenuta dal Ministero della Cultura, rientra nel quadro del progetto Calabria Straordinaria. L’appuntamento è in programma all’Auditorium Santa Chiara. [Continua in basso]

Davide Cerullo, figlio d’arte inizia lo studio sotto la guida del padre all’età di 5 anni dimostrando spiccate qualità artistiche già in età precoce. L’incontro con la scuola pianistica del maestro Antonio Consales lo fa approdare al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” dove ben presto consegue il diploma accademico di I livello in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Giovanissimo partecipa a numerosi concorsi nazionali ed internazionali aggiudicandosi sempre il primo premio, tra questi il concorso internazionale “L. S. D’Agata” di Acireale, il concorso “G. Mahler” di Trebisacce, il concorso internazionale “Ars Musicae” di Gioiosa Ionica, il concorso internazionale “Orfeo Stillo” di Paola. Arricchisce costantemente la sua preparazione seguendo regolarmente master classes con concertisti e didatti di fama internazionale tra i quali Cristiano Burato, Antonio Pompa-Baldi, Alexander Hintchev, Michail Arkadev ed altri ancora.

Ha suonato come solista il concerto per pianoforte e orchestra di Skrjabin op. 20 in FA diesis minore con l’orchestra sinfonica del Conservatorio di Cosenza nella produzione sinfonica 2022 per il ciclo “I grandi anniversari, progetto dedicato al compositore in occasione del 150° anniversario della nascita. Si è esibito in recital solistici ospite di importanti festivals ed istituzioni concertistiche italiane tra cui il PianoLab festival di Martina Franca, il Cosenza Piano Fest a Villa Rendano, la notte dei musei presso la galleria nazionale di Cosenza, la festa della musica (2018), gli incontri musicali mediterranei presso il museo Pitagora di Crotone, Festival delle Serre di Cerisano, Estate musicale di Castrolibero ed altri ancora. È stato selezionato quale International Young Talent Artist della Piano World Academy in seno alla quale è stato invitato a partecipare ad una Master Class ed a tenere un recital solistico presso il Tchaikovsky Institute di Yerevan in Armenia. Nel corso del suo recital Davide Cerullo eseguirà alcuni preludi di Aleksandr Skrjabin, la Sonata per pianoforte n. 32 in do minore, op. 111 di Ludwig van Beethoven e la Sonata n. 2 op. 36 in Si bemolle minore (rev. 1931) di Sergej Vasil’evič Rachmaninov.