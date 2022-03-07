Appuntamento questa sera alle 20.30. L’evento intende omaggiare l’arte della tanto amata cantante di origini calabresi

Lunedi 7 marzo alle ore 20.30 il palcoscenico del Cinema Teatro Moderno si illuminerà per ospitare l’evento musicale “Donna, omaggio a Mia Martini”. Lo spettacolo, nato da un’idea di Maria Teresa Marzano che ne ha curato la direzione artistica, è stato fortemente voluto dall’Anpit – Associazione nazionale per l’industria e il terziario Federazione di Vibo Valentia e dal suo presidente provinciale Marco Furnari, il quale ha partecipato al Bando, promosso dal Comune di Vibo Valentia con le risorse messe a disposizione da Fincalabra, che ha inteso sostenere iniziative utili ad incrementare l’attrattività delle città calabresi e degli operatori economici, molto provati da due anni di restrizioni inflitti dall’emergenza Covid.



Furnari, quindi, ha voluto “pensare un’iniziativa che, oltre ad omaggiare l’arte della grandissima e tanto amata cantante di origini calabresi, per quella sera, consentirà a diversi locali della città di poter accoglier gli spettatori dell’evento che lì si potranno fermare a cenare”.

Inoltre – sostiene il presidente provinciale- “L’Anpit intende promuovere le attività culturali nel territorio, convinta della loro utilità, tanto più se capaci di coinvolgere consistenti numeri di fruitori, è indubbio che eventi musicali come quello in programma, legati attorno ad una idea o ad un personaggio, lo fanno”. Furnari e l’Anpit, insieme al Sistema Bibliotecario Vibonese che intuendone la valenza si è unito agli organizzatori, hanno quindi voluto offrire alla Città una indimenticabile serata di musica ed emozioni.