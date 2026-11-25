All'Hotel 501 una serata aperta al pubblico tra musica, letteratura e miti promossa dalle principali associazioni del territorio per sensibilizzare la comunità e le nuove generazioni

Uno schiaffo a ciò che l'universo femminile ha dovuto e, purtroppo, ancora oggi deve subire. Il rispetto verso la donna è qualcosa di delicato e sensibile che non dovrebbe mai essere implorato, ma rappresentare il fondamento spontaneo di una società equa. Di fronte a una piaga sociale costante, alimentata dalla viltà di gesti che troppo spesso rasentano la follia, la cultura diventa uno strumento essenziale di prevenzione. Proprio in occasione delle iniziative legate alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, giovedì 26 novembre alle ore 18.00, l'Hotel 501 di Vibo Valentia ospiterà l'evento aperto al pubblico "Io d'Amore non muoio - Omaggio alle donne tra musica, letteratura, miti e leggende".

Fare rete per sensibilizzare i più giovani

L'appuntamento nasce dalla sinergia tra importanti realtà associative del territorio: Rotary Club Vibo Valentia, Rotary Club Hipponion–Vibo Valentia, Interact Club Vibo Valentia, Rotaract Club Vibo Valentia, Lions Club Vibo Valentia e FIDAPA BPW Italy – Sezione di Vibo Valentia, in collaborazione con la Piccola Compagnia Edmond Dantès. L'obiettivo condiviso è coinvolgere l'intera cittadinanza in una riflessione profonda su come il possesso e il controllo vengano talvolta distorti e scambiati per gesti d'affetto. Fondamentale, in quest'ottica, il coinvolgimento diretto di Interact e Rotaract, che porta in prima linea le nuove generazioni affinché imparino a riconoscere i segnali tossici fin dalle prime relazioni, costruendo legami basati su libertà, reciprocità e rispetto.

I protagonisti sul palco tra parole e note

Ad aprire i lavori della serata sarà l’avvocato Domenico Infantino, presidente della Piccola Compagnia Edmond Dantès. Il percorso emotivo e culturale dello spettacolo vedrà poi alternarsi la voce narrante di Arcangelo Badolati alle letture e al canto di Titti Mileto, il tutto accompagnato dal pianoforte jazz di Antonio Ruoppolo. Attraverso il filtro della letteratura, dei miti e delle leggende, gli artisti offriranno al pubblico chiavi di lettura inedite per interrogare le parole e i comportamenti con cui, ancora oggi, si racconta e si vive l'amore.