Fiati, voci e performer dialogheranno direttamente con l’architettura della città, dando vita a un’esperienza immersiva unica. La diretta televisiva sarà curata da LaC News 24

Vibo Valentia si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico urbano con la prima edizione di “Suoni Sospesi… Musica Libera”, in programma sabato 27 dicembre 2025 a partire dalle ore 20:30. L’iniziativa, presentata dall’associazione Top Events Lab in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, introduce in Calabria un format culturale innovativo che unisce musica, arte urbana e impegno civile, reinterpretando gli spazi del centro storico come parte integrante di un unico organismo musicale.

Balconi, strade e piazze diventeranno elementi scenici di un vero e proprio teatro verticale, dove i balconi si trasformeranno in palchi sospesi, le vie in corridoi sonori e le piazze in arene a cielo aperto. Fiati, voci e performer dialogheranno direttamente con l’architettura della città, dando vita a un’esperienza immersiva a 360 gradi, mai realizzata prima in Calabria in questa forma. Un format già apprezzato in ambito nazionale che arriva a Vibo Valentia con una versione ampliata e multisensoriale, arricchita da installazioni luminose, giochi di luce e percorsi emozionali pensati per valorizzare il patrimonio urbano e architettonico cittadino.

L’evento nasce con l’obiettivo di mettere in luce la bellezza storica, artistica e paesaggistica di Vibo Valentia, attirare visitatori da tutta la regione e dal resto d’Italia, promuovere un’immagine di città creativa, aperta e innovativa e costruire un format riconoscibile e identitario. “Suoni Sospesi” punta inoltre a creare nuovi appuntamenti di intrattenimento artistico e culturale, con particolare attenzione ai più giovani, rafforzando al contempo la cultura della legalità grazie al coinvolgimento attivo dell’associazione Libera.

Proprio la collaborazione con Libera rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. L’associazione porterà il proprio impegno civile all’interno del programma, sensibilizzando cittadini e giovani sui temi della giustizia, dell’etica pubblica e della partecipazione. Musica e impegno civile si intrecciano così in un messaggio condiviso che individua nella cultura uno strumento fondamentale per la promozione della legalità.

La serata coinvolgerà diverse aree simboliche del centro storico. In Piazza Duomo sarà allestito il palco principale per i concerti live, mentre il Viale Alberato ospiterà giochi di luce, musica dal vivo, food truck e zone riscaldate. Palazzo Gagliardi farà da cornice a performance musicali dai balconi e sarà sede di una diretta televisiva curata da LaC News 24. In Piazza Diaz sono previsti concerti live, dj set e scenografie verticali, mentre la Scalinata Cerasarella sarà trasformata in un suggestivo percorso luminoso accompagnato da musica dal vivo.

Fondamentale, per l’organizzazione dell’evento, anche la collaborazione con i media partner Publiemme, LaC News 24 e Il Vibonese, realtà che da anni affiancano le iniziative di Top Events Lab con professionalità, continuità e una costante attenzione al territorio.

La serata del 27 dicembre culminerà con il concerto di un artista nazionale di primo livello, il cui nome sarà svelato nel corso della conferenza stampa ufficiale di presentazione. “Suoni Sospesi” si propone così non solo come un evento musicale, ma come un invito a guardare Vibo Valentia da nuove prospettive, a viverne i luoghi e ad ascoltarne la storia e la bellezza attraverso musica, luce e arte.