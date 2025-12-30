L’evento pensato per dare voce a storie, esperienze e buone pratiche capaci di superare stereotipi e barriere culturali. In programma il corto My life di Nazzareno Suriano e il Concerto dell’Epifania

Vibo Valentia si prepara ad accogliere un momento di riflessione e sensibilizzazione sui temi della disabilità e dell’inclusione sociale con l’evento “Oltre le barriere. Voci e volti della disabilità”, in programma il 5 gennaio 2026 alle ore 17.00 nella sala convegni della biblioteca comunale.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Vibo Valentia in collaborazione con Futura Scs, la Regione Calabria e l’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia, si inserisce nel percorso di azioni di sensibilizzazione legate al progetto “Dopo di Noi” (Legge 112/2016), con l’obiettivo di dare voce a storie, esperienze e buone pratiche capaci di superare stereotipi e barriere culturali.

Ospite speciale Lambertini

Particolarmente significativa sarà la presenza del testimonial Emanuele Lambertini, atleta paralimpico della Nazionale italiana di scherma e campione mondiale di fioretto, che porterà la sua testimonianza di vita, resilienza e successo nello sport come strumento di inclusione e riscatto personale.

«La partecipazione di Emanuele Lambertini rappresenta un messaggio potente soprattutto per i giovani e per le famiglie - dichiara l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, Lorenza Scrugli -. La sua storia dimostra come la disabilità non definisca i limiti di una persona, ma possa diventare una risorsa quando è accompagnata da sostegno, opportunità e una comunità capace di includere».

Il corto My life

L’evento prevede inoltre la proiezione del cortometraggio/documentario “My Life” di Nazzareno Suriano, un momento di confronto attraverso i saluti istituzionali e la chiusura con il suggestivo Concerto dell’Epifania, a cura della Bottega Artigiana Organi e di musicisti del territorio, a sottolineare il valore della cultura e dell’arte come linguaggi universali di inclusione.

«Iniziative come “Oltre le barriere” - prosegue l’assessore Scrugli - sono fondamentali perché creano occasioni di incontro, ascolto e consapevolezza. La sensibilizzazione passa anche da momenti pubblici in cui le istituzioni, il terzo settore e i cittadini camminano insieme per costruire una comunità più attenta, solidale e rispettosa delle diversità».

L’incontro si concluderà con un momento conviviale di buffet e scambio di auguri, a conferma dello spirito di condivisione che anima l’intera iniziativa.