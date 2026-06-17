Domenica 28 giugno un evento che unisce intrattenimento e promozione territoriale: trenta imbarcazioni illuminate, spettacoli musicali distribuiti lungo il percorso e iniziative con le attività commerciali per valorizzare uno degli angoli più suggestivi della cittadina costiera

Vibo Marina si prepara a vivere una notte all’insegna delle atmosfere luminose, della musica e della valorizzazione del territorio. Domenica 28 giugno, dalle ore 19 fino a tarda notte, Via Emilia ospiterà “LIGHT FEST – Una Notte Fuori dal Tempo”, l’evento promosso dall’associazione Top Events Lab insieme al Comune di Vibo Valentia, attraverso l’assessorato allo Spettacolo e alla Cultura, e ai tre pontili del porto cittadino.

L’obiettivo è trasformare uno degli scorci più rappresentativi di Vibo Marina in uno spazio dedicato alla socialità, al turismo e all’intrattenimento, attraverso un progetto che mette insieme spettacolo, musica, mare e promozione delle attività locali. «L’Associazione Top Events Lab, il Comune di Vibo Valentia (Assessorato allo Spettacolo e alla Cultura) e i tre pontili del porto di Vibo Marina hanno condiviso la volontà di valorizzare un’area troppo spesso trascurata ma unanimemente riconosciuta come uno degli scorci più belli e rappresentativi della città», si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Il cuore della manifestazione sarà un percorso immersivo lungo la passeggiata, con Via Emilia e l’area portuale trasformate da installazioni luminose e scenografie pensate per accompagnare il pubblico durante la serata. «Il 28 giugno 2026 Via Emilia si trasformerà in un grande palcoscenico sul mare tra luci, musica, spettacoli e valorizzazione del territorio», spiegano gli organizzatori.

Uno degli elementi più suggestivi sarà rappresentato dalle imbarcazioni illuminate lungo il porto. «Circa trenta imbarcazioni a vela, disposte lungo l’area portuale con le vele issate, saranno illuminate da sofisticati giochi di luce che si rifletteranno sul mare creando un suggestivo spettacolo visivo», viene evidenziato nella nota. Un’immagine pensata per unire il fascino del paesaggio marino con un allestimento contemporaneo capace di coinvolgere residenti e visitatori.

Anche gli elementi urbani saranno parte integrante dello spettacolo. «Lungo Via Emilia, inoltre, le palme e gli elementi dell’arredo urbano verranno valorizzati attraverso installazioni luminose, scenografie decorative ed effetti sincronizzati con la musica», spiegano da Top Events Lab, con l’intento di creare un’atmosfera in grado di richiamare pubblico dalla Calabria e dai territori vicini.

La manifestazione nasce anche con una prospettiva di rilancio dell’area portuale e delle attività economiche. «LIGHT FEST – Una Notte Fuori dal Tempo rappresenta molto più di una semplice manifestazione estiva», affermano gli organizzatori, indicando tra gli obiettivi «la valorizzazione di Via Emilia e del porto turistico, l’incremento delle presenze sul territorio, la promozione dell’immagine della città attraverso un evento di forte impatto mediatico e il coinvolgimento diretto delle attività commerciali in un progetto condiviso di sviluppo e accoglienza».

La serata sarà accompagnata dalla musica lungo tutto il percorso. Alle 19 è prevista l’apertura simultanea di tre postazioni musicali, collocate su altrettante imbarcazioni e in diversi punti di Via Emilia. I DJ set proporranno sonorità afro house, commerciali, lounge e dance, creando un itinerario sonoro diffuso. Dalle 21 il programma entrerà nella fase centrale con concerti live, esibizioni di band musicali, performance artistiche e l’accensione delle installazioni luminose.

Spazio anche ai sapori del territorio, con formule pensate per coinvolgere gli operatori commerciali e accompagnare il pubblico durante la serata. «Le attività aderenti proporranno formule aperitivo coordinate e accessibili, pensate per favorire la partecipazione e la collaborazione tra gli operatori commerciali», mentre saranno presenti aree dedicate allo street food con specialità locali e regionali.

Con “LIGHT FEST – Una Notte Fuori dal Tempo”, Vibo Marina punta così a vivere un appuntamento capace di unire intrattenimento e promozione del territorio, valorizzando il rapporto tra la città, il porto e il mare. «Con il suo mix di luci, mare, musica e spettacolo, l’evento si candida a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese», conclude la nota di Top Events Lab.