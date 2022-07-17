L’evento, organizzato dal Comune e dall’associazione Saturnalia, sarà un percorso enologico con le 32 cantine più importanti calabresi, ricco anche di street food e musica

Ritorna “Vicoli diVini” e lo fa nella sua location originaria: il centro storico di Vibo Valentia. Il 30 luglio dalle ore 20:00 fino a mezzanotte, infatti, l’evento dedicato all’enologia incanterà nuovamente cittadini e turisti che si ritroveranno a visitare luoghi magici. Non solo vino, ma anche gastronomia, arte, musica e tanto divertimento dedicato alle persone di tutte le età. Il Comune di Vibo Valentia e l’Associazione Saturnalia presentano così la VI edizione del grande percorso enologico che unisce il vino all’arte e allo street food della regione, impreziosito da concerti, e performance di artisti di strada. [Continua in basso]

L’evento interesserà cinque piazze del centro storico: piazza Diaz, piazza Antico Collegio, piazza Terranova, nuova piazzetta quartiere Carmine e piazza Carmine. Sono 32 le cantine selezionate «per offrire il meglio della cultura enologica calabrese», sei i punti food, tre le band musicali che allieteranno il pubblico: Piper Band, Black Panthers e Swingando, ed anche un dj set a cura di Max Sound Dj ed una street band (la Tillband). Saranno presenti gli artisti di strada del Cerchio Magico e diverse installazioni artistiche coordinate dal maestro Antonio La Gamba.



Per partecipare a Vicoli diVini si può acquistare il ticket in prevendita on-line o presso uno dei locali partner al costo di 13 euro (Bar del Castello, Bar di Andrea, Fabbrica, Etoile, Guinness Pub Rubirosa, Locanda dei Sapori, Osteria del Mare, Madi Contemporary, Noname, Tribeca Bistrot). Qualora si decidesse di acquistare il ticket in loco nel giorno dell’evento (fino al raggiungimento del limite massimo) bisognerà spendere 15 euro. Il ticket darà la possibilità di degustare sei calici di vini a scelta tra le cantine presenti. Prima, però, bisognerà ritirare in piazza Diaz al punto accoglienza Saturnalia il calice ed il porta-calice, accompagnato da uno snack. Verranno dati, inoltre, dei gettoni da consegnare agli stand delle cantine per avere diritto a degustare il calice di vino scelto. Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli e soprattutto i nomi delle 32 cantine che parteciperanno a Vicoli diVini.