La Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia annuncia un evento speciale che segna la conclusione della prima parte della stagione concertistica “Vibo Verdiana”. L'appuntamento, che si terrà sabato 23 maggio 2026 alle ore 18:00 presso l’Auditorium del Valentianum di Vibo Valentia, vedrà protagonista il chitarrista Enrico Damiano Vallone in un recital a ingresso gratuito.

Artista di grande talento, Enrico Damiano Vallone si è distinto nel panorama internazionale grazie a una formazione d'eccellenza, perfezionata presso l'Accademia Chigiana di Siena, che lo ha portato a esibirsi in importanti contesti culturali in Italia e all'estero. La sua solida esperienza e la sua sensibilità interpretativa rendono questo concerto un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per tutta la cittadinanza.

Il cuore verdiano della serata

Il programma del recital troverà il suo momento culminante nella parafrasi sul Rigoletto di Johann Kaspar Mertz, scelta come omaggio ideale al tema della rassegna “Vibo Verdiana”.

A tal proposito, il direttore artistico, Andrea Brissa, dichiara: «La parafrasi del 'Rigoletto' di Mertz è una pagina di altissimo valore. Tecnicamente, si tratta di una trascrizione di eccezionale spessore poichè la chitarra deve farsi orchestra, richiedendo all'esecutore una gestione magistrale delle voci e un'articolazione che imiti la fluidità drammatica dell'opera verdiana. È, di fatto, un piccolo teatro lirico condensato in sei corde che, il talento di Enrico Damiano Vallone, saprà restituire con tutta la sua intensità». In conclusione il direttore artistico Brissa, a nome dell'intera Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia, ha ringraziato il pubblico per il calore e la numerosa partecipazione dimostrati in questi mesi, elementi che confermano l'importanza del presidio culturale offerto sul territorio.

Con questo evento, la Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia si congeda momentaneamente, dando appuntamento a tutti per il mese di settembre, con l'avvio della seconda parte della stagione “Vibo Verdiana”.