Coronavirus Vibo, consegnati 13mila Dpi all’ospedale Jazzolino

Il materiale, destinato agli operatori sanitari, è frutto della campagna di solidarietà promossa da Valentia, Welcome to favelas Vibo e Calabriafoood

Sono state consegnate questa mattina 13.000 unità di Dispositivi di protezione individuale (Dpi) per il personale ospedaliero dello Jazzolino di Vibo Valentia. La donazione è frutto della campagna di solidarietà promossa dall’associazione Valentia, in collaborazione con Calabriafood e Welcome to Favelas Vibo. Complessivamente, dunque, sono state recapitate 13.000 unità tra guanti in lattice, guanti in vinile, camici, grembiuli, calzari, copricapo, cuffie e coperte isotermiche. Ulteriori scorte saranno effettuate con cadenza regolare.

Il materiale è stato preso in carico, come sempre, dal direttore sanitario Michelangelo Miceli, che poi provvederà a distribuirlo ai vari operatori, in base alle necessità ed esigenze. «Ringraziamo ancora una volta i donatori – annotano i promotori della raccolta -, i professionisti e le imprese che ci stanno supportando quotidianamente nelle donazioni, senza il vostro aiuto tutto questo non sarebbe stato possibile».