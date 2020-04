Coronavirus Calabria, i contagiati sfiorano quota 700

Secondo il bollettino della Regione sono 22 i nuovi casi positivi. La provincia di Vibo è quella meno colpita dalla pandemia

Ci sono 22 nuovi casi di positività al coronavirus in Calabria. Lo si evince dal quotidiano bollettino diramato dalla Regione, dal quale si apprende, tra l’altra, che dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati effettuati 9034 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 691 (+22 rispetto a ieri), quelle negative sono 8343.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 46 in reparto; 9 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 9 guariti; 14 deceduti. Cosenza: 57 in reparto; 2 in rianimazione; 118 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 12 deceduti. Reggio Calabria: 35 in reparto; 6 in rianimazione; 145 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 10 deceduti. Vibo Valentia: 4 in reparto; 2 in rianimazione; 33 in isolamento domiciliare; 1 deceduto*. Crotone: 21 in reparto; 65 in isolamento domiciliare; 4 deceduti.



*I dati del Vibonese aggiornati, e non ancora computati dalla Regione, parlano di 55 casi positivi in tutta la provincia.

Le persone in quarantena volontaria sono 9293, così distribuite: Cosenza: 3055, Crotone: 1326, Catanzaro: 1203, Vibo Valentia: 575, Reggio Calabria: 3134. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.814.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.