Coronavirus nel Vibonese, primi due casi a Stefanaconi

Ci sono due nuovi casi di positività al coronavirus nel Vibonese. Si tratta di una coppia di Stefanaconi che ha scoperto di aver contratto il virus al rientro da un viaggio in Liguria. I due, asintomatici, si trovano ora in isolamento domiciliare. Rassicurazioni sono giunte dall’Asp di Vibo Valentia relativamente all’assenza di contatti della coppia al rientro dal viaggio: al di fuori di alcuni familiari (che verranno ora sottoposti a tampone) i due non avrebbero avuto ulteriori contatti con nessuno.