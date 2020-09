Comunali a Limbadi: Mercuri nuovo sindaco, sconfitta la Sesto

Il nuovo primo cittadino si attesta con il 62% dei voti contro il 38% della lista avversaria. L’ente usciva da un commissariamento per infiltrazioni mafiose

Pantaleone Mercuri è il nuovo sindaco di Limbadi con la lista “Risorgi Limbadi”. Mercuri ha staccato in quasi ogni sezione la lista “Limbadi Libera e democratica” con candidata a sindaco Rosalba Sesto. La lista di Mercuri si attesta al 61,81% (1.230 voti), mentre quella della Sesto si ferma al 38,19% (760 voti). Il dato definitivo di Caroni vede la lista di Mercuri attestarsi con 210 voti contro i 133 della lista della Sesto. A Mandaradoni (dato definitivo) la lista di Mercuri supera quella della Sesto (93 voti contro 84). A Motta Filocastro (dato definitivo) 98 voti per Mercuri e 36 per la Sesto, mentre a San Nicola de Legistis la lista di Mercuri ottiene 66 voti contro i 47 della Sesto. A Limbadi 2 vince Mercuri con 400 voti contro i 237 della Sesto, a Limbadi 1 Mercuri ottiene 366 preferenze contro i 223 della Sesto. Il Comune di Limbadi esce da un commissariamento per infiltrazioni mafiose. La maggioranza ottiene 8 seggi in Consiglio comunale, la minoranza 4.