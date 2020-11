Coronavirus: salgono ad undici i contagi a San Costantino

In totale sono però 26 le persone in quarantena e molti aspettano l’esito dei tamponi o di effettuare i test

Diventano undici i casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale di San Costantino Calabro. Ai cinque contagi già accertati nei giorni scorsi, infatti, nelle scorse ore se ne sono aggiunti altri sei. Un numero molto probabilmente destinato ad aumentare, visto che nel frattempo il Servizio di Prevenzione dell’Asp numero 8 di Vibo Valentia ha predisposto – di concerto con il sindaco Nicola Derito – il regime di quarantena per ventisei persone residenti sul territorio comunale. Di queste, undici sono appunto risultate ai tamponi già positive al coronavirus, altre rimangono in attesa dei risultati, di approfondimenti o di effettuare il test.

“La situazione – afferma al riguardo il primo cittadino di San Costantino – è continuamente monitorata, sia dal Servizio di Prevenzione dell’Asp e sia dal Comune. Il mio pensiero è rivolto ai concittadini che in queste ore stanno affrontando questa seria patologia. In attesa del risultato degli ulteriori tamponi, rivolgo ancora una volta l’invito a tutti a rispettare le regole di distanziamento sociale, di uso dei dispositivi di prevenzione e di assembramento. Continuiamo a usare la mascherina e a pulire le mani. Semplici gesti e modi di vivere il quotidiano che ci permetteranno, ne sono sicuro, di uscire più forti di prima da questo evidente momento di difficoltà che sta vivendo anche la nostra comunità”.