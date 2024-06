Trasmettere un messaggio di interesse sociale attraverso una comunicazione commerciale. Fabriella Group ha scelto una forma di comunicazione innovativa per la sua ultima campagna outdoor, in tutta la Calabria dal 15 giugno: “Guida piano, bevi Fabrizia”

L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza stradale e del benessere fisico, strettamente collegati tra loro. L’idea alla base della campagna sociale di Fabriella Group è disincentivare comportamenti scorretti e pericolosi alla guida e promuovere abitudini sane per il proprio benessere fisico, a partire dalla corretta idratazione, fondamentale per mantenere adeguati livelli di attenzione. Se non si beve acqua a sufficienza o, peggio, se si beve troppo poco, il rischio di andare incontro a stati confusionali quando si è alla guida è alto. Si tratta, dunque, di una campagna di comunicazione che se da un lato ha un impatto importante sulla comunità, dall’altro associa l’azienda a valori e comportamenti positivi.

«Quest’estate abbiamo deciso di dedicare gli spazi commerciali outdoor a una campagna di sensibilizzazione per tutti gli utenti della strada. Avremmo potuto utilizzare gli impianti disponibili per proporre una pubblicità classica, ma abbiamo preferito dedicarli a un messaggio di interesse generale, che consideriamo particolarmente importante», spiega Giampiero Latassa, amministratore di Fabriella Group. «Proprio in estate, il tema della sicurezza stradale diventa fondamentale. Per questo ci siamo impegnati in un’opera comunicativa di prevenzione, che consideriamo molto utile. L’ambizione è dare un contributo tangibile per rendere le strade della nostra regione più sicure per i calabresi e per i numerosi turisti».