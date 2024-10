La Concessionaria Carlomagno porta il mito Harley-Davidson in Calabria

Dopo una lunga e sentita attesa inaugurata l’unica Concessionaria Harley-Davidson della Calabria, un evento che segna il culmine di una passione che unisce generazioni di bikers e che finalmente trova casa. Davanti un pubblico entusiasta di più di 1.000 persone con oltre 300 moto provenienti da tutta Italia, la Concessionaria Carlomagno ha aperto ufficialmente le porte del Nuovo Showroom, un evento storico che celebra l’amore per la libertà su due ruote e segna un momento cruciale per tutti gli appassionati del marchio.

Con oltre 40 anni di eccellenza alle spalle, la Concessionaria Carlomagno è da sempre un faro nel mondo dell’automotive, affermandosi come sinonimo di qualità e innovazione. Le sue sedi, che abbracciano il territorio calabrese e lucano, rappresentano alcuni dei marchi automobilistici più prestigiosi, tra cui Fiat, Lancia, Abarth, Jeep, Alfa Romeo e MG. Oggi, con Harley-Davidson, Carlomagno non solo aggiunge un altro brand leggendario al suo portafoglio, ma entra di nuovo nel mondo delle due ruote, rispondendo alle aspettative di una community che attendeva questo momento con impazienza.

Il nuovo showroom di 350 mq, con un’officina specializzata di 300 mq, è molto più di un semplice spazio espositivo: è un tempio dedicato a chi vive l’emozione della libertà su strada, una promessa di esperienze uniche. Ogni cliente potrà trovare moto nuove e usate, ma soprattutto un servizio di manutenzione e customizzazione che renderà ogni Harley un pezzo unico, perfettamente in linea con lo spirito ribelle del marchio.

Piero Carlomagno, Presidente della Concessionaria Carlomagno, ha dichiarato: «Siamo davvero orgogliosi di rappresentare Harley-Davidson in Calabria. Questa apertura rappresenta non solo una nuova avventura imprenditoriale, nata dalla storica amicizia con Francesco Vanni – Direttore vendite Harley-Davidson Europa – ma è un impegno verso tutti i bikers della nostra terra che hanno atteso a lungo questo momento. Oggi celebriamo non solo il nostro legame con questo brand leggendario, ma anche la promessa di offrire esperienze indimenticabili e autentiche ai nostri clienti».

In questa occasione, il Chapter Due Mari, club di riferimento per la concessionaria, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alla famiglia Carlomagno consegnando riconoscimenti simbolici. Francesco Vanni, insieme a Emiliano Usai e Giacomo Marzoli in rappresentanza di Harley-Davidson, hanno partecipato alla cerimonia, ritirando una targa celebrativa a testimonianza della stretta collaborazione tra Harley-Davidson e la Concessionaria Carlomagno e Federica Calautti e Giovanni La Rosa, figure di spicco nel mondo custom in Calabria, il cui contributo tecnico rappresenta un valore aggiunto per la nuova Concessionaria.

Sul palco sono saliti anche Rocco, Vito e Sissi Carlomagno che rappresentano la nuova generazione e che guideranno la Concessionaria verso il futuro, mantenendo vive le radici familiari e il legame con la comunità Harley.

La presenza di tanti bikers e hogger provenienti da tutta Italia ha confermato l’importanza di questa inaugurazione, con lo showroom letteralmente preso d’assalto dagli appassionati. La Concessionaria Carlomagno si prepara a diventare non solo un punto vendita, ma una vera e propria casa per tutti gli amanti del marchio Harley-Davidson.

A rendere questa giornata ancora più significativa per l’azienda e la famiglia Carlomagno, è la decisione di rinominare la via su cui si trova la concessionaria. Quella che fino a ieri era Via Roald Amundsen ora diventa Via Vitantonio Carlomagno, in onore del fondatore della Concessionaria Carlomagno, nonché padre di Piero Carlomagno. Un gesto simbolico che lega ancora di più la storia dell’azienda al territorio e alla sua comunità.