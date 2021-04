Comune di Vibo, nuove deleghe all’assessore Michele Falduto

All’esponente di Fratelli d’Italia attribuite le competenze su sport, turismo e spettacolo. All’ex compagno di partito Schiavello, passato in Forza Italia, un «in bocca in lupo per la nuova avventura»

«In qualità di assessore di Fratelli d’Italia tengo a ringraziare il sindaco Maria Limardo per la fiducia riposta nella mia persona, conferendomi le ulteriori deleghe allo Sport; Turismo e spettacolo, etc., evidentemente figlie anche del lavoro sinora svolto in seno all’Amministrazione comunale. Nella consapevolezza che la strada tracciata dal primo cittadino e dall’Amministrazione tutta è proiettata a favorire lo sviluppo della nostra amata città».

È quanto afferma in una nota l’assessore Michele Falduto, già titolare della delega all’Innovazione e ora investito di ulteriori competenze da parte del sindaco Maria Limardo. «Allo stesso modo – scrive – voglio porgere un gentile ringraziamento all’ex capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonio Schiavello, e ai consiglieri comunali per avermi sostenuto durante questo percorso comune, porgendo, allo stesso tempo, al consigliere Schiavello un sincero in bocca al lupo per questa sua nuova avventura». Il riferimento è al passaggio di Schiavello nelle fila di Forza Italia, andando ad infoltire – insieme ad ulteriori cinque innesti – una compagine consiliare che ora può contare su 13 membri.

«Da ultimo ma non per ultimo – conclude Falduto -, tengo a ringraziare e abbracciare tutti i dirigenti e gli amici del mio partito guidati dall’onorevole Wanda Ferro, grazie ai quali e per merito dei quali ho l’opportunità di servire la mia città, nell’ovvio solco della legalità e della trasparenza, con tutte le mie forze e le mie capacità; nel sempre fermo obiettivo di lavorare per la costruzione di una Vibo migliore, con la lealtà di sempre al fianco dell’amministrazione ed in simbiosi coi riferimenti istituzionali di Fratelli d’Italia, tra cui, l’assessore regionale Fausto Orsomarso, le cui deleghe sono omologhe».