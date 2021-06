Occhiuto candidato presidente: plauso del gruppo di FI al Comune di Vibo

«Accogliamo con grande soddisfazione l’ufficializzazione da parte delle segreterie centrali dei partiti di Centrodestra della candidatura a presidente della Regione Calabria di Roberto Occhiuto. Siamo certi, come gruppo di Forza Italia del Comune di Vibo Valentia, che si tratti della migliore scelta che poteva essere fatta per dare alla nostra regione una speranza di rinascita e crescita. Roberto Occhiuto è un politico accorto che ha saputo far emergere, nel corso della propria brillante carriera, delle qualità gestionali di rilievo ma anche una grande attenzione al territorio e alla capacità di mediare e ascoltare le diverse istanze provenienti da una realtà umana e istituzionale molto particolare quale è quella calabrese». È quanto scrivono in una nota i consiglieri azzurri a Palazzo Luigi Razza. [Continua in basso]

«Come gruppo di Forza Italia al comune di Vibo Valentia, quindi, non possiamo che essere entusiasti di questo nuovo percorso che sta per essere avviato nella certezza che il nostro candidato presidente saprà tutelare tutta la regione, anche i territori più piccoli come può essere la provincia di Vibo Valentia verso la quale fin dal principio della propria campagna ha dimostrato grande attenzione. Il nostro augurio, quindi – aggiungono i consiglieri di maggioranza – è per un lavoro proficuo per la Calabria e per i Calabresi nella certezza che Roberto Occhiuto saprà trasmettere a tutti i cittadini l’energia e la positività del suo messaggio e che saprà mettere in moto quel rilancio stabile e duraturo che la Calabria attende da tanti anni. Da parte nostra ci sarà il pieno appoggio alle sue iniziative politiche e amministrative e l’assoluta collaborazione nella realizzazione del nuovo progetto del centrodestra che ha un nome chiaro è semplice: Calabria».