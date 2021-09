Sindaci contro, a Perfidia il confronto tra Abramo e Conia nel “Duel” elettorale

Due ospiti, due visioni contrapposte, stesso obiettivo: vincere nelle urne. Nuovo appuntamento questa sera per la trasmissione di Antonella Grippo. In studio i primi cittadini di Catanzaro e Cinquefrondi

Torna il “Duel” per la decima puntata di Perfidia. E gli ospiti di Antonella Grippo, autrice e conduttrice del seguitissimo format in onda su LacTv, promettono di non tradire le attese.

Si può essere sindaci e parti in causa nello stesso tempo? Al quesito della giornalista di Sapri, risponderanno due primi cittadini molto noti e molto esposti in questa tornata elettorale: Sergio Abramo e Michele Conia.

Due sindaci di Calabria – l’uno di Catanzaro, l’altro di Cinquefrondi – dal tratto opposto, che si confrontano nel rush finale della campagna elettorale: Sergio Abramo è approdato a Coraggio Italia del presidente della Regione Liguria Toti, e Michele Conia appassionato sostenitore delle ragioni di de Magistris riveste la carica di responsabile regionale di demA.

Ci sono già tutti gli ingredienti per un’altra calda puntata di Perfidia che andrà in onda questa sera, mercoledì 29 settembre, alle 21:30 su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.