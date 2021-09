Perfidia si fa piazza con Giuseppe Conte. Antonella Grippo intervista il leader del M5S – Video

frameborder="0" allowfullscreen="">



Esiste in Calabria l’agibilità di un voto d’opinione significativo? O c’è il rischio di un “Vuoto d’Opinione”? è proprio questo il tema dominante della settima puntata di Perfidia che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 settembre, alle 21:30 su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.

Antonella Grippo raccoglierà le impressioni dei suoi ospiti – Alessia Bausone (Movimento 5 Stelle), Rosita Terranova (Uniti con de Magistris), e Pasqualino Scaramuzzino (Forza Italia) – per capire se in un’economia fragile, come quella calabrese, l’esercizio delle clientele è ancora forte. E, soprattutto, per provare a trovare il modo, se c’è, per interrompere questa consuetudine. In studio la voce del capo politico del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che oggi chiuderà la due giorni calabrese del suo mini tour elettorale.