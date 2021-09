Conte a Vibo, Nesci (M5s): «Il nostro territorio ha tanta voglia di riscatto»

«Ringraziamo il presidente del M5s Giuseppe Conte per la sua presenza in Calabria, e in particolare in un territorio come quello di Vibo Valentia che è scosso dal processo Rinascita-Scott e chiede una svolta in termini di giustizia sociale». Lo afferma, in una dichiarazione, la sottosegretaria di Stato per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci.

«Bene ha fatto Conte – prosegue Nesci – a sottolineare un principio fondamentale: possiamo commettere errori in buona fede, avendo sempre come faro il bene comune, ma il M5s non tollera fenomeni di corruzione e criminalità. Il nostro territorio sta esprimendo una grandissima voglia di riscatto e l’attenzione che Conte ha riservato al tema della legalità rappresenta un segnale concreto di vicinanza alle istanze dei cittadini. La Calabria può rinascere e il Movimento lavorerà per questo».