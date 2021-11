Vibo, Piscina e PalaMaiata: via di accesso dissestata e diventata un colabrodo

A sollevare il problema sono stati ancora una volta i cittadini di Vibo Valentia. Esasperati, stizziti, irritati. Come era, peraltro, già accaduto nel recente caso di Viale Feudotto, il cui ripristino del manto stradale da parte della ditta che ha eseguito gli interventi di scavo lungo il selciato per la posa interna di tubi e cavi, ha lasciato «avvallamenti e buche lungo la strada» creando non pochi problemi alla circolazione e per la stessa sicurezza degli automobilisti. [Continua in basso]

Ancora un altro tratto della strada incriminata

Adesso arriva una nuova segnalazione: strada diversa ma identici sono i problemi denunciati. Soltanto che questa volta l’arteria incriminata, ossia quella che conduce prima alla piscina comunale “Antonino Mangialavori” (occasionalmente chiusa perché priva al momento di un gestore) e poi al Palazzetto dello sport PalaMaiata (la struttura che ospita gli allenamenti e le partite del campionato di Superlega della Tonno Callipo Volley), non è stata oggetto di alcun intervento. In pratica la strada si è sfaldata da sola con il passare del tempo perché priva di qualsiasi tipo di manutenzione ordinaria da parte dell’amministrazione comunale di Palazzo Luigi Razza. E, dunque, si è così trasformata in un autentico colabrodo, in una arteria letteralmente piena di buche e avvallamenti che rendono il transito delle auto davvero difficile se non quasi impossibile. Insomma, dissestata e ormai diventata impraticabile. Una situazione di costante e incontenibile degrado che, peraltro, si propaga in modo inarrestabile a macchia di leopardo in diversi punti della città capoluogo. Il tutto senza che tra le pieghe del bilancio comunale si riescano a reperire dei quattrini per poter rendere queste strade finalmente sicure. O, quanto meno, garantire un minimo di manutenzione. Nulla.

«Percorro questa strada perché accompagno i miei figli al Palazzetto – racconta un cittadino, visibilmente infastidito, alla nostra testata – e posso assicurare che è una vergogna assoluta: la via è in condizioni decisamente pessime, probabilmente merita di essere addirittura chiusa al transito perché è davvero pericolosa, viste le sue condizioni che non garantiscono affatto una viabilità sicura. Tempo addietro – aggiunge il nostro interlocutore – ho anche segnalato la questione al Comune di Vibo Valentia, ma non ho avuto alcuna risposta. Comprendo che siano impegnati, ma questa strada non può essere lasciata così ancora per molto tempo». [Continua in basso]

Il semaforo ormai spento da tempo lungo la statale 18

Ma c’è anche un altro problema ugualmente serio e molto preoccupante. Il semaforo posto all’incrocio tra la via che conduce alla due strutture sportive del capoluogo e la strada statale 18 ormai è fuori uso da diverso tempo. Un fatto, questo, che rende naturalmente l’accesso all’arteria ancora più pericoloso in quanto il traffico non viene regolamentato, ma ogni automobilista si autodetermina e decide in piena solitudine che fare, quando passare, a chi dare precedenza e a chi no. Quando svoltare.