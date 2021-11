Nicotera, Comune: contributo per l’affido familiare residenziale di minori

L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Nicotera Lorella Destefano rende noto alla cittadinanza che è stato emanato, nell’ambito di Distretto socio-assistenziale 26-Spilinga, un Avviso pubblico da parte dell’attuale amministrazione comunale per la concessione di assegni economici per l’affido familiare residenziale di minori. [Continua in basso]

La domanda per accedere al contributo potrà essere scaricata dal sito internet istituzionale dell’ente e dovrà essere presentata, assieme alla documentazione richiesta (carta di identità, codice fiscale, certificato di residenza del minore, decreto di affidamento del Tribunale e altro) entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Le finalità

«L’affidamento familiare – si legge nell’Avviso del Comune – è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo, per quei minori che vivono nelle proprie famiglie situazioni di disagio, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare. Obiettivo principale dell’intervento – è scritto nel documento – è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e valide relazioni affettive, restituendolo al suo ambiente familiare d’origine, quando questo risulti adeguato allo svolgimento della funzione genitoriale. La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva, non si sostituisce del tutto alla famiglia di origine, ma l’affianca, supplendo alle sue funzioni, per il tempo necessario a rimuovere le problematiche che la caratterizzano».