Politica Format LaC Tv, attualità e politica: torna questa sera il salotto di Perfidia – Video Ospiti in studio il commissario regionale della Lega Giacomo Saccomanno e Francesco Sapia, deputato de L’alternativa c’è. Appuntamento alle 21.30

La settimana che ci lasciamo alle spalle e quella entrante sono state segnate da una serie di avvenimenti politici che saranno al centro della puntata di Perfidia, il format televisivo di LaC Tv spazia dai temi dell’attualità nazionale alle ultime novità della politica calabrese, segnata dal “decisionismo” del presidente Roberto Occhiuto che ha varato l’esecutivo regionale dieci giorni fa. Antonella Grippo, autrice e conduttrice della popolare trasmissione, commenta insieme ai suoi ospiti anche gli esiti della prima seduta del Consiglio regionale della Calabria che di fatto ha aperto la XII Legislatura. [Continua in basso]

Giacomo Saccomanno, Commissario regionale della Lega, e Francesco Sapia, deputato de L’alternativa c’è, ospiti in studio, si alternano con Enza Bruno Bossio, deputata del Partito democratico, Giovanni Arruzzolo, consigliere regionale di Forza Italia che ha presieduto il Consiglio regionale nell’ultimo scorcio della scorsa legislatura, ed il polemista Cesare Badolato, collegati via Skype. Appuntamento questa sera mercoledì 17 novembre, alle 21:30 su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.