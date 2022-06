Ballottaggi: Catanzaro, Acri e Paola tornano al voto. Seggi aperti fino alle 23

Seggi nuovamente aperti anche in Calabria per il turno di ballottaggio. Si vota in tre comuni: Catanzaro, Acri e Paola. Dalle ore 23 inizierà lo spoglio che LaC seguirà in diretta con uno speciale a partire dalle 22.30 con risultati in tempo reale, commenti e collegamenti con i nostri corrispondenti dalle città al voto. [Continua in basso]

Ballottaggio a Catanzaro

Sarà tra Valerio Donato e Nicola Fiorita la sfida al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Catanzaro. Donato e Fiorita, al primo turno, hanno ottenuto, rispettivamente, il 44,01 ed il 31,71 per cento. Le dieci liste che sostengono il docente Donato hanno riportato una percentuale del 53,81%, ottenendo 18 dei 32 consiglieri di cui é composto il Consiglio, compreso lo stesso candidato a primo cittadino. Nei giorni scorsi Fratelli d’Italia, con una presa di posizione espressa dalla coordinatrice regionale del partito, la deputata Wanda Ferro, ha ufficializzato il suo sostegno a Donato.

Nicola Fiorita, 53 anni, è anch’egli docente universitario. Le cinque liste che lo appoggiano, al primo turno, hanno ottenuto il 25,85%. A Fiorita ha espresso il suo sostegno nei giorni scorsi Antonello Talerico, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, che è stato candidato a sindaco con l’appoggio di cinque liste del centrodestra, tra cui Noi con l’Italia.