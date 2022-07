Comune di Vibo, maggioranza compatta: «Una sciagura per la città dichiarare il secondo dissesto»

Il Comune di Vibo

Una conferenza stampa convocata per difendere e illustrare da un lato le ragioni dell’amministrazione targata Maria Limardo, che non ha mai inteso dichiarare lo stato di dissesto finanziario per seguire, invece, la strada del risanamento dei conti pubblici dell’ente a fronte ormai di un debito calcolato in oltre 50 milioni di euro, e dall’altro, per replicare agli attacchi della minoranza che, al contrario, accusa l’amministrazione di avere aggravato lo stato delle finanze pubbliche, nonché l’azione di governo di Palazzo Luigi Razza, proprio per non avere intrapreso la via del default. I capigruppo consiliari di maggioranza Domenico Console (Forza Italia), Gerlando Termini (“Città Futura”) e Leoluca Curello (Fratelli d’Italia) hanno dunque incontrato questa mattina i giornalisti nella sala giunta del Comune di Vibo Valentia. Ed è stato, in particolare, l’esponente azzurro a soffermarsi nel dettaglio su dati, norme e decisioni assunte. [Continua in basso]

«Attendiamo dall’opposizione che ci dica in concreto le nostre responsabilità»

Il sindaco Maria Limardo

«A fronte di una esposizione debitoria di oltre 50 milioni di euro – ha esordito Domenico Console – siamo ancora in attesa di una indicazione concreta da parte dell’opposizione di una eventuale responsabilità da parte di questa amministrazione, poiché davanti a tentativi politici maldestri, messi in atto in aula ed a mezzo stampa, è necessario fare chiarezza. Per quanto riguarda il dissesto, l’amministrazione ha preferito fare un Piano di riequilibrio già all’atto del suo insediamento. Quel Piano di riequilibrio ci ha consentito di fare un riaccertamento del debito su sollecitazione della Corte dei Conti e sono venuti fuori degli ammanchi e delle sviste contabili per 19 milioni di euro, imputabili alle amministrazioni precedenti, a cui vanno ad aggiungersi 18 milioni di euro che ci restituisce l’Organismo straordinario di liquidazione a maggio dello scorso anno in conseguenza della procedura di liquidazione che è stata posta, iniziata dal 2014 per via della dichiarazione di dissesto. Ovviamente il default non può essere una procedura di bonifica dell’estensione debitoria dell’ente perché – ha aggiunto il capogruppo consiliare -, al contrario del fallimento civile, che sancisce la morte tombale di tutti i creditori, l’ente pubblico continua ad essere in vita. Tant’è che l’Osl liquida 33 milioni ab origine, e restituisce 18 milioni di debiti che l’ente ha nei confronti di terzi che non hanno accettato la via della transazione e della definizione bonaria in chiave di conti».

«Un secondo dissesto sarebbe una iattura per la città»

Veduta di Vibo con, sullo sfondo, il centro storico

Dichiarare, dunque, un secondo dissesto, a parere della maggioranza, sarebbe «una sciagura e una iattura per la città. Un vero disastro. Quando si dichiarò il dissesto, l’ente non era capace neanche di sostenere la spesa per i libri dell’obbligo scolastico. E vi erano anche grosse difficoltà per la raccolta dei rifiuti. Superata la procedura del dissesto, siamo passati dal regime di controllo straordinario al regime di bilancio ordinario. Finora, non essendo andati in dissesto, siamo riusciti a trovare risorse per contrarre con ditte esterne contratti volti a garantire una manutenzione straordinaria della rete idrica, c’è la possibilità di integrare il personale, già carente. Alla stessa maniera sono state fatte anche altre operazioni che tra le maglie di una gestione oculata dei conti ci hanno consentito di portare avanti un’azione amministrativa dignitosa. Se, invece, dovessimo dichiarare il dissesto non saremmo capaci neanche di garantire i servizi essenziali. Il dissesto pregiudicherebbe anche il servizio di mensa scolastica. Quindi, quando qualcuno invoca il dissesto dovrebbe spiegare soprattutto per quale motivo una città dovrebbe scegliere tale alternativa, piuttosto che un Patto che viene offerto dal Ministero delle Finanze».